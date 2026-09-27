Rúnar Már Sigurjónsson tilkynnti í vikunni að fótboltaferli hans myndi ljúka þegar keppni í Bestu deild karla klárast í október. Hann bindur þar enda á 20 ára feril sem flutti hann víðsvegar um heim.
Rúnar Már er uppalinn á Sauðárkróki og lék auk Tindastóls með HK og Val hér heima áður en hann hélt út í atvinnumennsku. Hann spilaði í Svíþjóð, Sviss, Rúmeníu og Kasakstan áður en hann kom heim fyrir tveimur árum.
Rúnar Már spilaði þá einnig fyrir Íslands hönd og fór með liðinu á EM 2016. Hann kom heim 34 ára gamall en hefur átt í vandræðum með líkamann og meiðsli eftir heimkomuna.
„Síðan ég kom heim hefur þetta verið svolítið bras,“ segir Rúnar Már sem kom heim til Íslands og samdi við ÍA vorið 2024.
„Fyrsta árið missi ég út nánast allt tímabilið, tvær aðgerðir á nára. En svo kom síðasta tímabil þar sem ég missti bara af einum leik og var að vonast til að það myndi halda áfram inn í þetta ár,“
„Framan af var þetta allt í góðu standi. Svo meiðist ég rétt fyrir æfingaferð og hef eiginlega svona ekki náð mér almennilega síðan,“ segir Rúnar Már.
Var það nárinn aftur?
„Nei, það var kálfi og svo hefur það tekið sig upp nokkrum sinnum aftur og svo fór nárinn aðeins aftur í sumar þannig að það var bara líkaminn sagði held ég stopp,“ segir Rúnar sem hefur því átt í vandræðum með líkamann almennt eftir heimkomuna.
„Já, í rauninni. Ég finn bara mikið fyrir honum. Bara það að komast í gegnum æfingu tekur góðan undirbúning og maður getur aldrei slakað neitt á í því. Og auðvitað er þetta partur af þessu, en ég held að þetta sé bara áður en maður gjörsamlega gengur frá honum sé fínt að stoppa,“
„Ég held að þetta séu merki líkamans um að biðja um stopp. Þau eru nokkuð skýr.“
Þessir verkir og álag sem fylgi æfingum og meiðslum hafi þá ekki aðeins áhrif á Rúnar innan vallar heldur einnig á daglegt líf.
„Það er bara í öllu dagsdaglega. Ég ætla ekki að láta neitt vorkenna mér hérna sko. En maður finnur fyrir bara öllu í daglegu lífi og það er allt frá bara brjóstkassa og niður. Það fer bara eftir því hvað það er þann daginn,“
„Hausinn var alveg tilbúinn að halda áfram og ég hefði alveg getað þjösnast eitthvað. En þá er bara spurning hversu mikið maður myndi ná að komast inn á völlinn og hversu gaman það yrði. Ég held það hefði aldrei orðið neitt merkilegt,“ segir Rúnar Már.
Líkt og Rúnar nefnir náði hann að halda sér heilum allt síðasta tímabil og lengi vel í vetur var útlit fyrir að hann myndi mæta í toppstandi inn í yfirstandandi mót.
Verkirnir og vandræðin með líkamann segi hins vegar stopp og erfitt er að hætta á þeim forsendum.
„Það er mjög erfitt. Ég var alltaf búinn að segja að ef þetta tímabil yrði eins og það síðan varð myndi ég líklegast hætta. En þegar þú þarft raunverulega að fara að taka ákvörðun, þá verður þetta mjög erfitt og maður er allan daginn með þetta í hausnum,“
„Þetta er miklu erfiðara en ég hélt. Af því að mér finnst ennþá það gaman og hausinn vill ennþá vera í þessu á fullu. Það gerir þetta bara erfiðara. En ég held ég verði sáttur með þetta seinna. Ég finn ekki fyrir neinum létti eða neitt þannig, bara sorg,“ segir Rúnar Már.
Þetta er þá ákveðið sorgarferli. Hvaða tilfinningar fylgja þessu?
„Það er erfitt að segja. Af því að maður hefur aldrei gert neitt annað, þannig. Þetta er það eina sem maður vildi vera og eina sem maður ætlaði að vera,
„Það er bara leiðinlegt þegar það tekur að enda en ég býst við að vera innan fótboltans áfram. Ég veit ekki alveg í hvaða hlutverki ennþá. En maður fer ekkert langt í burtu og verður áfram inni í þessu öllu saman,“ segir Rúnar Már meðal annars í löngu viðtali við Sýn Sport.
Viðtalið má sjá í heild í spilaranum og einnig í hlaðvarpsspilaranum. Þá má finna viðtalið á öllum helstu hlaðvarpsveitum.