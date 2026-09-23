FH mátti sætta sig við naumt 0-1 tap gegn þýska stórliðinu Eintracht Frankfurt í fyrri leik liðanna í annarri umferð umspils Evrópubikars kvenna í dag. FH-ingar stóðu vel í gestunum en eina mark leiksins kom eftir vítaspyrnu.
Eintracht Frankfurt byrjaði betur og skapaði sér nokkur góð færi en FH vann sig vel inn í leikinn og varðist bæði af krafti og var óhrætt við að sækja á þýska stórliðið.
Það var markalaust í hálfleik og FH-ingar gátu verið virkilega sáttar með sína frammistöðu.
Frankfurt setti meiri kraft í sóknarleikinn í síðari hálfleik en Aldís Guðlaugsdóttir gerði einkum vel í marki FH.
FH hélt einnig áfram að ógna og kom sér í nokkrar ágætis stöður. Á sama tíma varðist liðið vel á eigin vallarhelmingi.
Á 59. mínútu fengu gestirnir víti. Jónína Linnet var aðeins of sein til boltans og braut á Danique Tolhoek innan eigin vítateigs.
Rebecka Blomqvist steig á punktinn og skoraði, 0-1. Aldís fór í rétt horn en náði því miður ekki til boltans.
Bæði lið leituðu að marki á lokakaflanum en mörkin urðu ekki fleiri. 1-0 fyrir Frankfurt í einvíginu og munu liðin mætast aftur eftir viku í Þýskalandi.
Vítið sem FH-ingar fengu á sig stendur uppúr. FH gerði afskaplega vel í dag bæði í vörn og sókn og því svekkjandi að fá þetta víti á sig.
Aldís Guðlaugsdóttir átti frábæran leik í marki FH-inga.
Rúmlega 500 manns mættu og hvöttu liðið sitt áfram í Kaplakrika í dag.
Dómarateymið kom í þetta sinn frá Noregi. Karoline Marie Jensen var á flautunni og henni til aðstoðar voru þær Helle Reiten og Victoria Nilsen. Fjórði dómari var hún Maren Hatletvedt.
Dómgæslan var heilt yfir fín í dag en þó voru nokkur atvik þar sem Karoline hefði mátt flauta.