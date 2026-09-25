Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Aron Guðmundsson skrifar 25. september 2026 11:30 Næsta kynslóð knattspyrnumanna háir nú harða baráttu um Íslandsmeistaratitilinn í 2.flokki og engir smá reynsluboltar sem þjálfa í deildinni. Vísir/Samsett Gríðarleg spenna er ríkjandi í baráttunni í 2.flokki karla um Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta. Sjö lið eiga möguleika á titlnium þegar tvær umferðir eru eftir. Aðeins þrjú stig skilja að topplið deildarinnar, sameinað lið Breiðabliks, Augnabliks og Smára niður í sjöunda sætið þar sem að sameinað lið Þróttar R./ SR og Hamars er. Staðan í A-deild í 2.flokki þegar aðeins tvær umferðir eru eftirKSÍ Mikil gæði eru í deildinni og má sem dæmi nefna leikmenn á borð við Arnar Bjarka Gunnleifsson hjá Breiðabliki sem er markahæsti maður deildarinnar og á leið til Bröndby í upphafi næsta árs. Arnar Bjarki spilaði sinn fyrsta leik í efstu deild hér á landi fyrr á tímabilinu og hefur nú þegar skorað tvö mörk fyrir Breiðablik í Bestu deildinni sem og komið við sögu í 19 leikjum. Hann hefur verið keyptur til Bröndby í Danmörku og heldur þangað í upphafi næsta árs. Liðsfélagi hans, Þór Andersen Willumsson, á ekki langt að sækja knattspyrnuhæfileikana. Bræður hans í atvinnumennsku og faðir hans, Willum Þór Þórsson skapað sér stórt nafn í boltanum hér heima. Hjá sameinuðu liði ÍA/Kára/Skallagríms og Víkings Ólafsvíkur er að finna annað hæfileikabúnt í Rafael Mána Þrastarssyni sem hefur raðað inn mörkum og einnig verið hluti af meistaraflokki ÍA á tímabilinu. Rafael gekk í raðir ÍA frá Fjölni eftir að hafa heillað í Lengjudeilinni í fyrra. Rafael Máni, leikmaður ÍAMynd: ÍA Þessi listi af leikmönnum ekki tæmandi og er litið er á þjálfarateymi liðanna er nóg um kanónur þar á borð við fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanninn Ívar Ingimarsson, Guðjón Árna Antoníusson, sem gerði garðinn frægan hér heima og varð bæði Íslands- og bikarmeistari er þjálfari Kelfavíkur/Reynis/Hafnar. Sigurður Jónsson, fyrrverandi atvinnumaður og landsliðsfyrirliði, hefur verið að hjálpa til á Skaganum.vísir/epa Matthías Vilhjálmsson er þjálfari Víkings/BF108 og hjá Skagamönnum er það Úlfur Arnar Jökulsson sem er þjálfari og hann nýtur liðsinnis Alberts Hafsteinssonar og stórstjörnunnar Sigurðar Jónssonar. Markarefurinn Steven Lennon er svo þjálfari FH og hjá sameinuðu liði KA er fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaðurinn Atli Sveinn við Þórarinson við stjórnvölin. Þessi listi heldur ekki tæmandi. Sjón er sögu ríkari og hvetjum við ykkur til þess að skoða A-deildina í 2.flokki betur. Spennandi vikur framundan þar. Íslenski boltinn Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti Mattías Kjeld valdi KR Íslenski boltinn Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Fleiri fréttir Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ Sjá meira