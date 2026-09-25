Íslenski boltinn

Kanónur og ungstirni í ótrú­legri bar­áttu um Ís­lands­meistara­titil

Aron Guðmundsson skrifar
Næsta kynslóð knattspyrnumanna háir nú harða baráttu um Íslandsmeistaratitilinn í 2.flokki og engir smá reynsluboltar sem þjálfa í deildinni.
Næsta kynslóð knattspyrnumanna háir nú harða baráttu um Íslandsmeistaratitilinn í 2.flokki og engir smá reynsluboltar sem þjálfa í deildinni. Vísir/Samsett

Gríðar­leg spenna er ríkjandi í baráttunni í 2.flokki karla um Ís­lands­meistara­titilinn í fót­bolta. Sjö lið eiga mögu­leika á titlnium þegar tvær um­ferðir eru eftir.

Aðeins þrjú stig skilja að topplið deildarinnar, sameinað lið Breiðabliks, Augnabliks og Smára niður í sjöunda sætið þar sem að sameinað lið Þróttar R./ SR og Hamars er.

Staðan í A-deild í 2.flokki þegar aðeins tvær umferðir eru eftirKSÍ

Mikil gæði eru í deildinni og má sem dæmi nefna leikmenn á borð við Arnar Bjarka Gunnleifsson hjá Breiðabliki sem er markahæsti maður deildarinnar og á leið til Bröndby í upphafi næsta árs.

Arnar Bjarki spilaði sinn fyrsta leik í efstu deild hér á landi fyrr á tímabilinu og hefur nú þegar skorað tvö mörk fyrir Breiðablik í Bestu deildinni sem og komið við sögu í 19 leikjum. Hann hefur verið keyptur til Bröndby í Danmörku og heldur þangað í upphafi næsta árs.

Liðsfélagi hans, Þór Andersen Willumsson, á ekki langt að sækja knattspyrnuhæfileikana. Bræður hans í atvinnumennsku og faðir hans, Willum Þór Þórsson skapað sér stórt nafn í boltanum hér heima.

Hjá sameinuðu liði ÍA/Kára/Skallagríms og Víkings Ólafsvíkur er að finna annað hæfileikabúnt í Rafael Mána Þrastarssyni sem hefur raðað inn mörkum og einnig verið hluti af meistaraflokki ÍA á tímabilinu. Rafael gekk í raðir ÍA frá Fjölni eftir að hafa heillað í Lengjudeilinni í fyrra.

Rafael Máni, leikmaður ÍAMynd: ÍA

Þessi listi af leikmönnum ekki tæmandi og er litið er á þjálfarateymi liðanna er nóg um kanónur þar á borð við fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanninn Ívar Ingimarsson, Guðjón Árna Antoníusson, sem gerði garðinn frægan hér heima og varð bæði Íslands- og bikarmeistari er þjálfari Kelfavíkur/Reynis/Hafnar. 

Sigurður Jónsson, fyrrverandi atvinnumaður og landsliðsfyrirliði, hefur verið að hjálpa til á Skaganum.vísir/epa

Matthías Vilhjálmsson er þjálfari Víkings/BF108 og hjá Skagamönnum er það Úlfur Arnar Jökulsson sem er þjálfari og hann nýtur liðsinnis Alberts Hafsteinssonar og stórstjörnunnar Sigurðar Jónssonar. Markarefurinn Steven Lennon er svo þjálfari FH og hjá sameinuðu liði KA er fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaðurinn Atli Sveinn við Þórarinson við stjórnvölin.

Þessi listi heldur ekki tæmandi. Sjón er sögu ríkari og hvetjum við ykkur til þess að skoða A-deildina í 2.flokki betur. Spennandi vikur framundan þar.

Íslenski boltinn

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