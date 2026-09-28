UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Valur Páll Eiríksson skrifar 28. september 2026 09:31 Adam Idah (t.h.) varð fyrir kynþáttaníði í leik gærkvöldsins en UEFA mun ekki rannsaka málið. Hann og Troy Parrott (t.v.) skoruðu báðir í 3-0 sigri Íra. Getty Kynþáttaníð ísraelskra stuðningsmanna í garð hörundsdökkra leikmanna írska landsliðsins í 3-0 sigri Írlands í leik liðanna í Þjóðadeildinni í Ungverjalandi í gær verður ekki til rannsóknar hjá UEFA sökum formgalla. Adam Idah og James Abankwah urðu báðir fyrir níði á grundvelli hörundlitar síns í leik gærkvöldsins af hálfu ísraelskra stuðningsmanna. Myndskeið af köllum þeirra ísraelsku hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Jayson Molumby, leikmaður írska liðsins, tilkynnti þá dómara leiksins um það sem gengi á og bað hann að hlusta á það sem Ísraelar kölluðu úr stúkunni að Idah. Samkvæmt skilaboðum UEFA til FAI hafði Molumby hins vegar ekki látið koma skýrt fram að um köll af rasískum toga væri að ræða. Á þeim grundvelli getur UEFA ekki opnað rannsókn á kynþáttaníði eftir því sem Irish Times og Irish Independent hafa eftir fulltrúa FAI. Írar flugu til heimalandsins í nótt og mæta Austurríki í miðri viku þar sem Gavin Bazunu, markvörður liðsins sem neitaði að spila gegn Ísrael, verður aftur til taks í leikmannahópi liðsins. Vera má að Írinn Finn Azaz, sem hefur einnig verið mikið í umræðunni í vikunni vegna fjölskyldutengsla við Ísrael, spili gegn Austurríki. Heimir Hallgrímsson sagði á blaðamannafundi eftir leik að Azaz hefði verið meiddur og af þeim sökum ekki spilað í leik gærdagsins við Ísrael. Eftir leikinn við Austurríki halda Írar til Serbíu þar sem þeir mæta Ísrael öðru sinni. Sá leikur flokkast sem heimaleikur Írlands og mun fara fram fyrir luktum dyrum. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland UEFA Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Hætti keppni á heimsmeistaramóti þrátt fyrir góðan undirbúning Sport Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Segir Horner vera að trufla Ferrari Formúla 1 Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Sleppir verðlaunaafhendingu til að losna við herskyldu Golf Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Fótbolti Fleiri fréttir UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ Sjá meira