Fótbolti

UEFA rann­sakar ekki kynþáttaníð Ísraela

Valur Páll Eiríksson skrifar
Adam Idah (t.h.) varð fyrir kynþáttaníði í leik gærkvöldsins en UEFA mun ekki rannsaka málið. Hann og Troy Parrott (t.v.) skoruðu báðir í 3-0 sigri Íra.
Adam Idah (t.h.) varð fyrir kynþáttaníði í leik gærkvöldsins en UEFA mun ekki rannsaka málið. Hann og Troy Parrott (t.v.) skoruðu báðir í 3-0 sigri Íra. Getty

Kynþáttaníð ísraelskra stuðningsmanna í garð hörundsdökkra leikmanna írska landsliðsins í 3-0 sigri Írlands í leik liðanna í Þjóðadeildinni í Ungverjalandi í gær verður ekki til rannsóknar hjá UEFA sökum formgalla.

Adam Idah og James Abankwah urðu báðir fyrir níði á grundvelli hörundlitar síns í leik gærkvöldsins af hálfu ísraelskra stuðningsmanna. Myndskeið af köllum þeirra ísraelsku hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Jayson Molumby, leikmaður írska liðsins, tilkynnti þá dómara leiksins um það sem gengi á og bað hann að hlusta á það sem Ísraelar kölluðu úr stúkunni að Idah.

Samkvæmt skilaboðum UEFA til FAI hafði Molumby hins vegar ekki látið koma skýrt fram að um köll af rasískum toga væri að ræða. Á þeim grundvelli getur UEFA ekki opnað rannsókn á kynþáttaníði eftir því sem Irish Times og Irish Independent hafa eftir fulltrúa FAI.

Írar flugu til heimalandsins í nótt og mæta Austurríki í miðri viku þar sem Gavin Bazunu, markvörður liðsins sem neitaði að spila gegn Ísrael, verður aftur til taks í leikmannahópi liðsins.

Vera má að Írinn Finn Azaz, sem hefur einnig verið mikið í umræðunni í vikunni vegna fjölskyldutengsla við Ísrael, spili gegn Austurríki. Heimir Hallgrímsson sagði á blaðamannafundi eftir leik að Azaz hefði verið meiddur og af þeim sökum ekki spilað í leik gærdagsins við Ísrael.

Eftir leikinn við Austurríki halda Írar til Serbíu þar sem þeir mæta Ísrael öðru sinni. Sá leikur flokkast sem heimaleikur Írlands og mun fara fram fyrir luktum dyrum.

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