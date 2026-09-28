Eftir slæma byrjun í Þjóðadeildinni sátu þeir Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag, fyrir leikinn við heimamenn annað kvöld. Bein útsending frá fundinum var á Vísi.
Ísland gerði aðeins 1-1 jafntefli við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn á meðan að Lúxemborg sótti þrjú stig til Búlgaríu með 2-1 sigri. Sigur á morgun gæti því komið Íslandi á topp riðilsins, í C-deild Þjóðadeildarinnar, en tap myndi þýða að Ísland yrði þegar lent fimm stigum á eftir Lúxemborg.
Landsliðsþjálfarinn Arnar og varafyrirliðinn Hákon Arnar svöruðu spurningum blaðamanna í Lúxemborg í dag. Fundinn má sjá í spilaranum hér að neðan.
Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson segir margt jákvætt hafa verið í leik landsliðsins við Eistland um helgina sem lauk með jafntefli. Liðið hefur sætt gagnrýni fyrir.