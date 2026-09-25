Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Árni Gísli Magnússon skrifar 25. september 2026 17:15 Fram fer í heimsókn til Akureyrar. Guðmundur/Vísir Fram tryggði áframhaldandi veru sína í Bestu deild kvenna með 2-1 útisigri á Þór/KA á VÍS vellinum á Akureyri í kvöld.Á sama tíma gerðu Valur og Víkingur 1-1 jafntefli sem þýðir að Þór/KA er fyrir ofan fallsæti fyrir lokaumferðina þar sem liðið mætir Val en liðin geta öll þrjú enn fallið. Þá að leiknum. Heimakonur voru óheppnar að komast ekki yfir strax eftir þriggja mínútna leik þegar Karen María Sigurgeirsdóttir átti skot fyrir utan teig en boltinn fór yfir tómt markið eftir mistök í vörn Fram. Fram komst í forystu eftir rúmar tíu mínútur og var þar að verki Sara Svanhildur Jóhannsdóttir eftir fyrirgjöf frá Bookelynn Paige Entz. Varnarleikur Þór/KA var ekki nægilega góður og boltinn lak inn eftir snertingu frá Söru. Aðeins sex mínútum síðar bættu Framarar marki við. Sara Svanhildur átti aukaspyrnu frá hægri og mikið klafs varð í teignum en Isabelle Rose Gilmore skallaði loks boltann aftur fyrir sig og þar var Emma Kate Young búin að læða sér á bak við vörnina og kom boltanum yfir marklínuna. Litlu mátti muna að Fram kæmist í 3-0 stuttu síðar en skot Taylor Marie Hamlett endaði í stönginni. Fram hafði verið betri aðilinn í leiknum og Þór/KA lítið komist áleiðis. Það var því kærkomið þegar vítaspyrna var dæmd þeim í hag. Hulda Ósk Jónsdóttir átti hnitmiðaða sendingu inn fyrir í hlaupið hjá Lauren Lapomarda en Ashley Orkus í marki Fram kom út og felldi Lauren. Margrét Árnadóttir steig á punktinn og skoraði af öryggi.Staðan 1-2 í hálfleik. Nokkuð jafnræði var með liðunum fyrstu 20 mínúturnar eða svo í síðari hálfleik en þá fór Fram liðið að falla aftar og aftar á völlinn og þjarmaði Þór/KA stíft að þeim í leit að jöfnunarmarki. Það vantaði að reka endahnútinn á sóknir Þór/KA og því ekki nægilega mörg hættuleg færi sem mynduðust. Best færið fékk Arna Sif Ásgrímsdóttir á loka andartökum leiksins en skalli hennar fór rétt framhjá eftir fyrirgjöf frá Maríu Dögg Jóhannesdóttur. Fram hampaði því 2-1 sigri og spilar áfram í Bestu deildinni á næstu ári en Þór/KA bíður örlaga sinna í lokaumferðinni. Atvik leiksins Annað mark Fram sem reyndist gríðarlega mikilvægt. Emma Young gerir vel að lesa í stöðuna og koma sér aftur fyrir vörnina og pota boltanum inn. Fram liðið var betri aðilinn á þessum tímapunkti í leiknum og nýtti sér það vel. Stjörnur og skúrkar Sara Svanhildur Jóhannsdóttir er spennandi leikmaður með mikinn leikskilning og góðan fót. Skorar fyrsta markið og átti prýðilegan leik.Hildur María Jónasdóttir sinnir allskonar skítavinnu fyrir framan vörnina sem ekki allir taka eftir og þurfti hún sérstaklega að standa fyrir sínu í síðari hálfleik þegar pressa Þór/KA jókst með hverri mínútu.Emma Young átti mjög góðan dag í hjarta varnarinnar og kórónaði daginn með marki. Það er erfitt að taka einhverja sérstaklega út fyrir sviga í liði Þór/KA en það var alveg ljóst frá byrjun að þessi leikur og þetta lið skiptir Örnu Sif Ásgrímsdóttur fyrirliða liðsins miklu máli og gaf hún allt sitt í leikinn og var óheppin að skora ekki jöfnunarmark í blálokin. Þór/KA þarf að vera miklu beittara fram á við og ákvarðanatökur að vera mun betri á síðasta þriðjung til að búa til fleiri mörk. Dómarinn Það voru nokkur atriði sem stuðningsmenn, leikmenn og þjálfarateymi Þór/KA fannst falla Fram megin og eiga þau eflaust eitthvað til síns máls í einhverjum tilfellum. Það var mikið undir í leiknum sem spilar oft inn í tilfinningar fólks þegar kemur að ákvörðun dómara.Að mínu mati stóð Gunnar sig prýðilega og fær í raun prik fyrir að vera ekki að flauta á einhver smá brot út um allan völl þrátt fyrir há köll eftir því.Vítaspyrnudómurinn hárréttur að mér sýndist. Stemning og umgjörð Frítt var á völlinn í dag í boði Bílaleigu Akureyrar og Grand Þvotts ehf. og var besta mæting sumarsins hingað til en 322 áhorfendur létu sjá sig og heyrðist vel í fólki.Frábært að sjá og þessi mæting mætti sjást oftar á kvennaleikjum, ekki bara þegar eitthvað mikið er í húfi. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Fram Þór Akureyri KA