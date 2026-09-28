Heimir Hallgrímsson var ákaflega stoltur af leikmönnum sínum í írska landsliðinu í fótbolta sem rúlluðu yfir Ísraela, 3-0 í Ungverjalandi í gærkvöld, eftir langan og einstaklega erfiðan aðdraganda að leiknum.
Gavin Bazunu, einn markvarða Írlands, dró sig úr hópnum fyrir leikinn þar sem hann vildi ekki spila á móti Ísrael. Gríðarlegur þrýstingur hefur verið á írska hópinn heima fyrir síðustu mánuði, um að sniðganga leikinn, og eftir langan fund leikmanna á laugardag fór fram kosning um málið. Þeirri kosningu lauk þó með því að meirihlutinn vildi spila í stað þess að Ísrael yrði dæmdur sigur.
Frammistaðan var allt önnur en í 1-0 tapinu gegn Kósovó síðasta fimmtudag og nú eru Írar komnir með fyrstu þrjú stig sín í Þjóðadeildinni.
„Þeir eru fótboltamenn og þeir vildu sýna það á vellinum, láta fæturna tala,“ sagði Heimir á blaðamannafundi eftir leik í gærkvöld.
„Það sem þeir gerðu var áhrifamikið. Á erfiðum tímum finnur maður leiðtogana og það voru svo margir leikmenn sem stigu upp á þessum erfiðu tímum. Orkustigið sem þeir sýndu var áhrifamikið.
Frammistaðan var góð miðað við allan undirbúninginn, skort á æfingum, allir fundirnir okkar snerust um eitthvað annað en fótbolta. Ég gæti ekki verið stoltari af leikmönnunum.
Enginn hefði getað séð fyrir og enginn hefði getað undirbúið sig fyrir allan þennan glundroða og sirkus í kringum þetta.
Við munum örugglega taka fleiri réttar ákvarðanir sem samband, þjálfarateymi og leikmenn. Við munum fara varlegar í það sem við segjum,“ sagði Heimir sem sjálfur olli mikilli reiði hjá Ísraelum með ummælum sínum um að Írar væru „ekki að spila með þjóðarmorði heldur gegn þjóðarmorði“.
„Vonandi getur þetta verið stórt skref í undirbúningi fyrir Evrópumótið. Eftir þetta verða öll vandamál eins og kjúklingaskítur,“ sagði Heimir í gærkvöld.
Spurður út í ákvörðun Bazunu, sem tilkynnti Heimi á laugardagsmorgun að hann yrði ekki með gegn Ísrael, svaraði Heimir:
„Það var enginn reiður út í ákvörðun hans, það var bara tímasetningin sem var erfið fyrir suma leikmenn, að geta ekki brugðist við henni.
Ég held ég hafi farið fimm sinnum inn í herbergið hans á laugardaginn og við fórum allir út í kaffi með honum. Við reyndum að láta honum líða eins vel og mögulegt var við erfiðar aðstæður.
Vonandi getur þetta leitt til einhvers betra, bara það að ganga í gegnum svona tíma mun styrkja böndin milli leikmanna og vonandi styrkja böndin milli okkar og stuðningsmanna okkar.
Þessir strákar hafa sýnt hversu mikið þeir elska landið sitt.“
Heimir sagði jafnframt að planið væri að Bazunu yrði í hópnum gegn Austurríki á fimmtudaginn en myndi svo aftur draga sig úr hópnum fyrir seinni leikinn við Ísrael sem fram fer í Serbíu á sunnudag.