Mattías Kjeld valdi KR Aron Guðmundsson skrifar 25. september 2026 11:09 Mattías og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, handsala samninginn. Mynd:KR Mattías Kjeld hefur skrifað undir þriggja ára samning við Bestu deildar lið KR og gengur í raðir félagsins frá Gróttu eftir að hafa heillað í Lengjudeildinni á nýafstöðnu tímabili. KR greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag en hinn 17 ára gamli Mattías skoraði tíu mörk í Lengjudeildinni og var valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar. Vitað er að fleiri lið úr Bestu deildinni voru á höttunum eftir Mattíasi sem hefur leikið 11 leiki fyrir yngri landslið Íslands. Mattías stoppaði stutt við hjá Gróttu en hann gekk í raðir félagsins frá Val fyrir tímabilið. Mattías er uppalinn hjá Val og lék á Hlíðarenda upp alla yngri flokkanna. Mattías kveður Gróttu í tilkynningu á Facebook-síðu félagsins og segir: „Mér var tekið vel frá fyrsta degi og félagið hefur hjálpað mér mikið í minni þróun sem leikmaður. Ég vil þakka Rúnari, Paul og strákunum í liðinu fyrir frábært tímabil. Grótta mun alltaf eiga sérstakan stað í mínu hjarta og ég mun spenntur fylgjast með félaginu og styðja við bakið á þeim í framtíðinni. Takk fyrir mig Grótta.“ Arnar Axelsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Gróttu, segir jafnframt: „Saga Mattíasar með Gróttu er skýrt dæmi um það sem félagið stendur fyrir. Hér fá ungir leikmenn tækifæri til að blómstra, þróast og taka næsta skref. Mattías kom til okkar í mars og nýtti umhverfið svo sannarlega til hins ýtrasta. Við erum stolt af því að hafa fengið að vera hluti af hans vegferð og sjá hann vaxa sem knattspyrnumann og einstakling. Hann bætist í stóran hóp leikmanna úr okkar röðum sem hafa verið valdir efnilegastir í deildinni undanfarin ár. Þetta endurspeglar þá stefnu sem Grótta hefur markað. Við óskum Mattíasi alls hins besta á nýjum stað og hlökkum til að fylgjast með honum halda áfram að vaxa.“ Íslenski boltinn Besta deild karla KR Lengjudeild karla Grótta Valur Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti Mattías Kjeld valdi KR Íslenski boltinn Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Fleiri fréttir Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ Sjá meira