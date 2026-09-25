Íslenski boltinn

Mattías Kjeld valdi KR

Aron Guðmundsson skrifar
Mattías og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, handsala samninginn.
Mattías og Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, handsala samninginn. Mynd:KR

Mattías Kjeld hefur skrifað undir þriggja ára samning við Bestu deildar lið KR og gengur í raðir félagsins frá Gróttu eftir að hafa heillað í Lengjudeildinni á nýafstöðnu tímabili.

KR greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag en hinn 17 ára gamli Mattías skoraði tíu mörk í Lengjudeildinni og var valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar.

Vitað er að fleiri lið úr Bestu deildinni voru á höttunum eftir Mattíasi sem hefur leikið 11 leiki fyrir yngri landslið Íslands.

Mattías stoppaði stutt við hjá Gróttu en hann gekk í raðir félagsins frá Val fyrir tímabilið. Mattías er uppalinn hjá Val og lék á Hlíðarenda upp alla yngri flokkanna. 

Mattías kveður Gróttu í tilkynningu á Facebook-síðu félagsins og segir:

„Mér var tekið vel frá fyrsta degi og félagið hefur hjálpað mér mikið í minni þróun sem leikmaður.

Ég vil þakka Rúnari, Paul og strákunum í liðinu fyrir frábært tímabil. Grótta mun alltaf eiga sérstakan stað í mínu hjarta og ég mun spenntur fylgjast með félaginu og styðja við bakið á þeim í framtíðinni. Takk fyrir mig Grótta.“

Arnar Axelsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Gróttu, segir jafnframt:

„Saga Mattíasar með Gróttu er skýrt dæmi um það sem félagið stendur fyrir. Hér fá ungir leikmenn tækifæri til að blómstra, þróast og taka næsta skref.

Mattías kom til okkar í mars og nýtti umhverfið svo sannarlega til hins ýtrasta. Við erum stolt af því að hafa fengið að vera hluti af hans vegferð og sjá hann vaxa sem knattspyrnumann og einstakling. Hann bætist í stóran hóp leikmanna úr okkar röðum sem hafa verið valdir efnilegastir í deildinni undanfarin ár. Þetta endurspeglar þá stefnu sem Grótta hefur markað.

Við óskum Mattíasi alls hins besta á nýjum stað og hlökkum til að fylgjast með honum halda áfram að vaxa.“

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