HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sindri Sverrisson skrifar 28. september 2026 08:30 Vozinha fékk gríðarlega athygli á HM en kann ekki vel við frægðina. Getty/Jean Catuffe Vozinha, hinn fertugi markvörður Grænhöfðaeyja sem sló rækilega í gegn á HM í fótbolta í sumar, er leiður yfir allri athyglinni sem fylgir nýfenginni frægð. Núna fær hann hvergi frið fyrir fólki og jafnvel foreldrar hans eru ásóttir. Grænhöfðaeyjar voru í fyrsta sinn með á HM í sumar og töpuðu ekki leik þar í venjulegum leiktíma. Vozinha vakti heimsathygli með því að halda hreinu gegn verðandi heimsmeisturum Spánar í fyrsta leik og það var ekki fyrr en í framlengingu gegn Argentínu í útsláttarkeppninni sem Vozinha og félagar féllu úr keppni. Hann hóf mótið með 56.000 fylgjendur á Instagram en núna fylgjast 28,4 milljónir manns með honum á samfélagsmiðlinum. „Ég hef misst frið og ró,“ segir Vozinha í viðtali við The Observer. „Ég hef ekkert einkalíf lengur, eða að minnsta kosti mun minna en áður. Núna fer ég út, fer á veitingastað og það er alltaf einhver sem vill taka mynd með mér eða biður mig um eiginhandaráritun. Eða, það sem verra er, einhver er að taka mig upp á myndband. Það er það sem hefur breyst mest í lífi mínu og ég held að það sé ekkert sem ég get gert í því.“ Vozinha lenti í raun í því sama og Rúrik Gíslason á HM 2018, nema bara af enn meiri þunga, þegar hann komst að því eftir leik við Spán að hann væri kominn með milljón fylgjendur á Instagram. Brasilíska sjónvarpsstöðin CazéTV hafði hvatt áhorfendur til þess að fylgja Vozinha þar. „Starfsmaður í mötuneyti liðsins kom til mín og sagði mér að ég væri með milljón fylgjendur. Ég hafði ekki hugmynd um hvað hann var að tala; ég hélt að hann væri að grínast, en hann fullyrti það. Seinna fór ég í nokkur viðtöl á blandaða svæðinu og blaðamaður frá CazéTV spurði mig hvort ég vissi hvað væri að gerast. Hún sýndi mér símann sinn og þá sá ég að ég var kominn með meira en milljón fylgjendur,“ rifjaði Vozinha upp. View this post on Instagram A post shared by Josimar Dias (@vozinha1) Hann ákvað á endanum að slökkva á Instagram til að geta einbeitt sér áfram að heimsmeistaramótinu. „Ég veit að á meðan á heimsmeistaramótinu stóð voru mörg fyrirtæki og vörumerki sem vildu vinna með mér en á meðan við vorum að keppa samþykkti ég aðeins eitt kynningarsamstarf, við UFL Mobile. Ég veit ekki hvaða tilboð gætu borist í framtíðinni, en í bili vil ég ekki vinna með neinum tóbaks-, áfengis- eða veðmálafyrirtækjum,“ sagði Vozinha. Hann er í hópi þeirra markvarða sem tilnefndir eru sem besti markvörður ársins fyrir Ballon d‘Or-verðlaunahátíðina og segir það mikinn heiður. Þá fagnar hann því að geta hjálpað sinni þjóð að fá ferðamenn til landsins en þeir hafa reyndar átt það til að vilja heimsækja foreldra Vozinha sem markvörðurinn segir að verði sjálfir að finna leiðir til að setja öðru fólki mörk. Sjálfur vill hann ekki alla þessa athygli. „Margir vilja verða frægir og vera þekktir, en þeir sjá aðeins jákvæðu hliðarnar á þeim veruleika. Satt best að segja, ef mér byðist lífið sem ég hef í dag eða lífið sem ég hafði áður, myndi ég velja það sem ég hafði áður.“ Eftir HM gekk Vozinha til liðs við Colo-Colo í Síle. Hann hugðist hætta með landsliðinu en sneri þeirri ákvörðun og er nú að keppa með Grænhöfðaeyjum í undankeppni Afríkumótsins. Liðið tapaði þar 3-1 á útivelli gegn Malí í fyrsta leik en mætir Rúanda á morgun. 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