Íslenski boltinn

Byrjaðar að spila sem Breiða­blik í EA FC: „Þetta er risa heimur“

Aron Guðmundsson skrifar
Íslandsmeistarar Breiðabliks geta þóst vera þær sjálfar í FC 27.
Íslandsmeistarar Breiðabliks geta þóst vera þær sjálfar í FC 27. vísir/Guðmundur

Breiðablik varð á dögunum fyrsta íslenska félagið til þess að eiga lið í hinum geysivinsæla EA FC tölvuleik. Þetta er mikill heiður og viðurkenning á því góða starfi sem unnið hefur verið í Kópavogi. Stelpurnar í liðinu eru farnar að spila leikinn.

„Þetta er virkilega stórt og rosalega gaman. Það eru einhverjar af stelpunum búnar að vera senda myndir. Þær eru búnar að vera að spila leikinn, sjá karakterana. Þetta er skemmtilegt og við höfum bara gaman af þessu,“ segir Þórdís Elva Ágústsdóttir, leikmaður Breiðabliks, í samtali við Vísi.

Klippa: Farnar að spila sem Breiðablik í EA FC

EA FC tölvuleikurinn kemur út á ári hverju og á sér gríðarlega stóran aðdáendahóp á heimsvísu.

Bæði karla- og kvennalandslið Íslands hafa verið í leiknum en með nýjustu útgáfu leiksins er blað brotið. Kvennalið Breiðabliks er fyrsta íslenska liðið í félagsliðaboltanum sem fær sæti í leiknum.

Það er vel þekkt að það eru einkunnagjafir á leikmenn og verið er að meta ýmsa þætti í þeirra leik. Eru leikmenn að metast innbyrðis varðandi sín leikmannaspjöld og eiginleika í leiknum?

„Ég er ekki búin að heyra af því og ég er ekki búin að sjá þetta sjálf. Ég spila ekki mikið af tölvuleikjum þannig að ég er mjög lítið inni í þessu. En það eru örugglega einhverjir sem eru búnir að kíkja á tölurnar sínar og vita nákvæmlega hvar þær standa.

En eru þetta ekki akkúrat svona tíðindi sem fá mann til þess að taka upp fjarstýringuna og prófa að spila svona einu sinni sem Breiðablik í tölvuleik?

„Ætli maður þurfi ekki að gera það og vita þá hvað takkarnir á þessu þýða.“

Það má ekki vanmeta hvaða áhrif svona tíðindi geta haft á yngri kynslóðina hér heima sem spilar leikinn reglulega. Að geta spilað með Breiðablik er án efa mjög stórt í þeirra augum.

„Þetta þýðir örugglega rosalega mikið fyrir alla krakkana og fyrir íslensk félög að sjá að það er hægt að komast í þessa stóru leiki. Þetta er náttúrulega risaheimur, þessi rafíþróttaheimur. Ég held að þetta sé risastórt.“

Mikil viðurkenning

Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, tekur í svipaðan streng og Þórdís. Frábær árangur Breiðabliks í Evrópukeppnum undanfarin ár skilar liðinu sæti í leiknum.

Ian Jeffs þjálfari BreiðabliksGuðmundur/Vísir

„Þetta er frábært fyrir íslenska knattspyrnu,“ segir Ian Jeffs. „Sérstaklega kvennamegin. Risahrós fyrir Breiðablik sem félag að fá svona heiður með því að koma sér í svona stóran leik. Frábærar fréttir. Frábært fyrir stelpurnar sem hafa náð góðum árangri í Evrópukeppni. Frábært fyrir Breiðablik sem hefur staðið sig bæði vel í Evrópu, karla- og kvennamegin undanfarin ár. Þetta er ákveðið hrós og viðurkenning fyrir það hvernig Breiðablik hefur staðið sig í Evrópukeppni. Ég er virkilega stoltur og ánægður fyrir hönd Breiðabliks með þetta.“

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