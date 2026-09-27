Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 27. september 2026 17:01 Bríet Fjóla skoraði þrennu í leik dagsins. KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ ÞRÓTTUR „Mér líður mjög vel, gaman að geta skorað þrennu loksins á þriðja tímabilinu mínu,“ sagði Bríet Fjóla Bjarnadóttir, kantmaður Þróttar, eftir 5-1 stórsigur á Stjörnunni í Laugardalnum. Bríet Fjóla gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í leiknum. Fyrsta mark Bríetar Fjólu fyrir Þrótt kom í síðustu umferð, en þessi efnilegi leikmaður hefur lengi verið í sviðsljósinu þrátt fyrir að vera fædd 2010 og er þetta þriðja tímabil hennar í Bestu deildinni. „Ég er búin að vera þannig síðan ég kom hingað að ég ætlaði mér að skora og svo kom það í síðasta leik og ég ákvað í morgun að ég verð að skora. Svo þegar fyrsta kom þá ákvað ég bara að ég varð að klára þetta með þrennu og það kom,“ sagði Bríet Fjóla kokhraust. Strax eftir þriðja mark Bríetar Fjólu var henni skipt út af. Segist hún ekki hafa vitað af því fyrir fram og segir það hafa geta orðið svekkjandi ef hún hefði ekki fengið að klára þrennuna. „Ég var einmitt að segja það á bekknum að ég hefði verið mjög pirruð ef mér hefði verið skipt út af fyrir þrennuna, en ég var ekki búin að vita af þessari skiptingu.“ Þróttur stýrði leiknum frá A til Ö og var til að mynda 3-0 yfir í hálfleik. Aðspurð út í leikinn sjálfan hafði Bríet Fjóla þetta að segja. „Við vildum fá allar ferskar inn og gerðum margar skiptingar og komum inn í fyrri hálfleikinn og keyrðum á þetta og þetta virkaði. Við ákváðum að koma inn í seinni hálfleikinn og gera bara það sama og það virkaði bara mjög vel.“ „Andinn er mjög góður,“ sagði Bríet Fjóla að lokum aðspurð út í andann í Þrótti þessa daganna, en mikil velgengni hefur verið hjá bæði kvenna- og karlaliði félagsins. Fótbolti Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Besta deild kvenna Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Íslenski boltinn Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Íslenski boltinn Vill að mótherji hans fari í bann eftir árekstur Formúla 1 Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Fótbolti Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Fótbolti Fleiri fréttir Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Sjá meira