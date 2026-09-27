Íslenski boltinn

Bríet Fjóla Bjarna­dóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Bríet Fjóla skoraði þrennu í leik dagsins.
Bríet Fjóla skoraði þrennu í leik dagsins. KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ ÞRÓTTUR

„Mér líður mjög vel, gaman að geta skorað þrennu loksins á þriðja tímabilinu mínu,“ sagði Bríet Fjóla Bjarnadóttir, kantmaður Þróttar, eftir 5-1 stórsigur á Stjörnunni í Laugardalnum. Bríet Fjóla gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í leiknum.

Fyrsta mark Bríetar Fjólu fyrir Þrótt kom í síðustu umferð, en þessi efnilegi leikmaður hefur lengi verið í sviðsljósinu þrátt fyrir að vera fædd 2010 og er þetta þriðja tímabil hennar í Bestu deildinni.

„Ég er búin að vera þannig síðan ég kom hingað að ég ætlaði mér að skora og svo kom það í síðasta leik og ég ákvað í morgun að ég verð að skora. Svo þegar fyrsta kom þá ákvað ég bara að ég varð að klára þetta með þrennu og það kom,“ sagði Bríet Fjóla kokhraust.

Strax eftir þriðja mark Bríetar Fjólu var henni skipt út af. Segist hún ekki hafa vitað af því fyrir fram og segir það hafa geta orðið svekkjandi ef hún hefði ekki fengið að klára þrennuna.

„Ég var einmitt að segja það á bekknum að ég hefði verið mjög pirruð ef mér hefði verið skipt út af fyrir þrennuna, en ég var ekki búin að vita af þessari skiptingu.“

Þróttur stýrði leiknum frá A til Ö og var til að mynda 3-0 yfir í hálfleik. Aðspurð út í leikinn sjálfan hafði Bríet Fjóla þetta að segja.

„Við vildum fá allar ferskar inn og gerðum margar skiptingar og komum inn í fyrri hálfleikinn og keyrðum á þetta og þetta virkaði. Við ákváðum að koma inn í seinni hálfleikinn og gera bara það sama og það virkaði bara mjög vel.“

„Andinn er mjög góður,“ sagði Bríet Fjóla að lokum aðspurð út í andann í Þrótti þessa daganna, en mikil velgengni hefur verið hjá bæði kvenna- og karlaliði félagsins.

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