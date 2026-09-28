Fótbolti

Fyrir­liði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Manor Solomon talaði ekki vel um Íra eftir tapið í gær. Hann hefði þó getað sagt verri hluti að eigin sögn.
Manor Solomon talaði ekki vel um Íra eftir tapið í gær. Hann hefði þó getað sagt verri hluti að eigin sögn. Cameron Howard/Getty Images

Manor Solomon, fyrirliði ísraelska landsliðsins, var allt annað en ánægður eftir tap liðsins fyrir Írlandi í Þjóðadeild karla í fótbolta í gær. Hann gagnrýnir fjaðrafokið í kringum leikinn.

Írland rúllaði yfir Ísraela í gær 3-0 þökk sé frábærri byrjun liðsins á leiknum. Írar skoruðu mörkin þrjú á fyrstu tuttugu mínútum leiksins.

Solomon sagði í viðtali eftir leik að hann hlakkaði til að mæta Írum á ný og hefna ófaranna.

„Ég bíð eftir næsta leik við þá. Það verður allt annar leikur. Mér er sama um leikmenn írska liðsins. Okkar land er tíu sinnum betra en þeirra,“

„Þeir geta komið svina fram en við erum Ísraelar og elskum landið okkar. Við erum stoltir af ríki okkar og hermönnum,“

„Ef ég segði hvað mér raunverulega finnst um Íra myndi ég líklega fá langt bann. Augljóslega hata þeir okkur. Okkur líkar ekki vel við þá,“ sagði Solomon eftir leik.

Stuðningsmenn Ísraels eru sakaður um kynþáttaníð á meðan leiknum stóð. UEFA sendi þau skilaboð til írska knattspyrnusambandsins, FAI, að það gæti ekki rannsakað málið vegna þess að Írar fóru ekki réttar leiðir að því að tilkynna málið.

Írland mætir Austurríki á fimmtudag á meðan Ísrael mætir Kósóvó.

Heimaleikur Írlands gegn Ísrael fer svo fram fyrir luktum dyrum í Serbíu á sunnudaginn næsta.

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