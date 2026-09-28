Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Valur Páll Eiríksson skrifar 28. september 2026 14:00 Manor Solomon talaði ekki vel um Íra eftir tapið í gær. Hann hefði þó getað sagt verri hluti að eigin sögn. Cameron Howard/Getty Images Manor Solomon, fyrirliði ísraelska landsliðsins, var allt annað en ánægður eftir tap liðsins fyrir Írlandi í Þjóðadeild karla í fótbolta í gær. Hann gagnrýnir fjaðrafokið í kringum leikinn. Írland rúllaði yfir Ísraela í gær 3-0 þökk sé frábærri byrjun liðsins á leiknum. Írar skoruðu mörkin þrjú á fyrstu tuttugu mínútum leiksins. Solomon sagði í viðtali eftir leik að hann hlakkaði til að mæta Írum á ný og hefna ófaranna. „Ég bíð eftir næsta leik við þá. Það verður allt annar leikur. Mér er sama um leikmenn írska liðsins. Okkar land er tíu sinnum betra en þeirra,“ „Þeir geta komið svina fram en við erum Ísraelar og elskum landið okkar. Við erum stoltir af ríki okkar og hermönnum,“ „Ef ég segði hvað mér raunverulega finnst um Íra myndi ég líklega fá langt bann. Augljóslega hata þeir okkur. Okkur líkar ekki vel við þá,“ sagði Solomon eftir leik. Stuðningsmenn Ísraels eru sakaður um kynþáttaníð á meðan leiknum stóð. UEFA sendi þau skilaboð til írska knattspyrnusambandsins, FAI, að það gæti ekki rannsakað málið vegna þess að Írar fóru ekki réttar leiðir að því að tilkynna málið. Írland mætir Austurríki á fimmtudag á meðan Ísrael mætir Kósóvó. Heimaleikur Írlands gegn Ísrael fer svo fram fyrir luktum dyrum í Serbíu á sunnudaginn næsta. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Minden keypti Erling af ÍBV Handbolti Fleiri fréttir Bein útsending: Aukin pressa á Arnari í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Sjá meira