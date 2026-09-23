Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Sindri Sverrisson skrifar 23. september 2026 12:03 Strákarnir í 3. flokki Víkings stóðu sig frábærlega í sumar en fá ekki að spila til úrslita um Íslandsmeistaratitil B-liða. Víkingur Ó. Strákarnir í 3. flokki Víkings Ólafsvík biðu spenntir eftir undanúrslitaleik við Breiðablik á föstudaginn. Þann leik fá þeir ekki að spila. Stelpurnar í 5. flokki á Snæfellsnesi urðu svo að vera skráðar í keppni B-liða þó að það þýddi stór töp í flestum leikjum sumarsins. Strákarnir í 3. flokki Víkings Ó. hafa staðið sig frábærlega í sumar og unnu þeir sinn riðil í keppni B-liða. Þar með blasti við undanúrslitaleikur við Blika en reglur KSÍ koma í veg fyrir það, því Ólafsvíkingar eru ekki með lið skráð í A-liða keppni. „Það var bara fundur í gær þar sem þeim var tilkynnt þetta. Það voru auðvitað allir orðnir mjög spenntir fyrir undanúrslitaleiknum við Breiðablik á föstudaginn, sem verður svo ekki. Þeir tóku þessu furðu vel en þeir eru auðvitað bara ósáttir. Þeim finnst þetta bara skrýtnar reglur eins og okkur hinum,“ segir Tinna Ýr Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Víkings Ó., sem vakti athygli á þessu á Facebook og hefur fengið mikil viðbrögð við pistlinum. „Litlu fótboltaliðin úti á landi“ Ekki er um nýtt vandamál að ræða fyrir „litlu fótboltaliðin úti á landi“, eins og Tinna orðar það í pistli sínum. Það er í höndum aðildarfélaganna að knýja fram breytingar á ársþingi KSÍ og er Tinna staðráðin í að vinna að því, með stuðningi fleiri félaga. Í fyrra var Víkingur í samstarfi við ÍA og var kjarninn í C-liðinu í 3. flokki karla þá staðsettur í Ólafsvík. „Þá gátum við farið í úrslitakeppnina af því að ÍA var með A- og B-lið. Einhvern veginn kveiktum við því ekki á perunni í ár með að reglurnar væru svona enda skiptir það ekki máli. Þetta eru fáránlegar reglur, finnst okkur, sem rétt svo náum í lið,“ segir Tinna og bætir við að þarna sé í raun verið að refsa Víkingum fyrir að standa á eigin fótum. Fámennt stelpnalið varð að keppa við B-lið Núgildandi reglur KSÍ banna félögum auk þess að skrá sitt besta lið til keppni neðar en í B-liðakeppni. Þess vegna var afar fámennur 5. flokkur Snæfellsness (stelpur úr Víkingi Ó., UMFG og Snæfelli) með lið í B-liðakeppni þrátt fyrir að eiga líklega betur heima í C-liðakeppni. „Við erum bara með svo ótrúlega fáar stelpur í þessu hérna. Það eru tvær stelpur til dæmis á yngra ári í sjötta flokki búnar að spila með liðinu í sumar, kannski þremur árum yngri en mótherjarnir. Við fáum bara að skrá þær sem B-lið og það er náttúrulega bara búið að tapa nánast öllum leikjum 10-0 eða eitthvað. Það gerir engum gott að getumunurinn sé svona mikill, hvorki þeim sem eru að vinna né þeim sem eru að tapa. Þetta er orðið svo þreytandi. Ég á sjálf fjögur börn í fótbolta og er búin að vera í þessu í tæp fjögur ár, og þetta er ekkert í fyrsta skipti og ekkert í annað skipti sem við lendum í þessu,“ segir Tinna. Fengið gríðarleg viðbrögð og ætlar að taka slaginn Tinna er á því að um úreltar reglur sé að ræða, reglur sem svo virðist sem hafi verið settar vegna þess að stóru liðin á höfuðborgarsvæðinu hafi vísvitandi skráð sín lið neðar en ástæða var til. Hún vill breytingar og er komin með fleiri félög með sér í þann slag. „Ég er búin að fá gríðarleg viðbrögð. Það er hugur í fólki að breyta þessu. Ég er búin að fá alls konar skilaboð og hringingar, frá alls konar fólki sem er búið að reyna að taka þennan slag. Þetta hefur verið svona í mörg ár en er þá ekki bara kominn tími til að breyta þessu? Það þarf líka að spá í okkur á landsbyggðinni. Það virðist stundum gleymast.“ Engu verður þó breytt núna og verður það því lið Víkings úr Reykjavík sem mætir Breiðabliki í undanúrslitum B-liða í 3. flokki karla. „Eins og við sögðum við strákana: Við erum ekkert að fara að breyta þessu fyrir föstudaginn en vonandi getum við breytt þessu fyrir framtíðina. Þannig að það séu ekki fleiri lið sem þurfa að lenda í þessu sem þið eruð að lenda í. En það tekur enginn af þeim árangur sumarsins, þeir stóðu sig vel.“ Krakkar Víkingur Ólafsvík Snæfellsbær Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Fótbolti Hvernig á að leysa varnarleikinn? 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