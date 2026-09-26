Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 26. september 2026 13:16 Breiðablik er í harðri toppbaráttu við FH. Guðmundur/Vísir Breiðablik vann mikilvægan 2–1 sigur á ÍBV á Hásteinsvelli í Bestu deild kvenna í dag eftir að hafa verið marki undir í hálfleik. Allison Patricia Clark kom Eyjakonum yfir en Agla María Albertsdóttir og Bryndís Arna Níelsdóttir tryggðu Blikum sigurinn með mörkum í síðari hálfleik. Með sigrinum tryggði Breiðablik sér þrjú mikilvæg stig í titilbaráttunni og komst í 43 stig á toppi deildarinnar. ÍBV situr áfram í þriðja sæti með 30 stig. Það var lítið um að vera framan af á Hásteinsvelli. Hvorugt lið náði að skapa sér almennileg færi og fyrsta marktilraunin leit ekki dagsins ljós fyrr en á 19. mínútu. Þá fékk Viktorija Zaicikova boltann á fjærstönginni en hitti hann illa og skaut fram hjá. Leikurinn hélt áfram að vera tíðindalítill þar til Eyjakonur fengu hornspyrnu á 37. mínútu. Viktorija Zaicikova sendi boltann inn í teiginn og eftir nokkurt krafs barst hann til Patriciu Clark sem kom honum í netið. Blikar fundu sig engan veginn í sóknarleiknum í fyrri hálfleik og reyndu ekkert á Guðnýju Geirsdóttur í marki ÍBV. Eyjakonur gengu því til búningsklefa með verðskuldað eins marks forskot. Gestirnir mættu af mun meiri krafti til síðari hálfleiks og voru strax nálægt því að jafna. Á 49. mínútu fékk Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir frábæra sendingu inn fyrir vörn ÍBV en Guðný varði virkilega vel. Breiðablik sótti áfram en Eyjakonur vörðust vel og lengi vel gekk gestunum illa að finna leið í gegnum vörnina. Pressan skilaði þó loks árangri á 69. mínútu þegar Kristín Klara Óskarsdóttir braut á Katelyn Duong inni í teig og vítaspyrna var réttilega dæmd. Agla María tók spyrnuna og setti boltann í vinstra hornið og jafnaði metin. Gestirnir héldu áfram að sækja eftir jöfnunarmarkið og Eyjakonur áttu erfitt með að komast af sínum eigin vallarhelmingi. Á 78. mínútu fengu Blikar svo aukaspyrnu á góðum stað sem Agla María tók. Hún reyndi skot sem Guðný varði en Líf Joostdóttir van Bemmel náði frákastinu og kom boltanum fyrir markið. Boltinn rúllaði fram hjá Guðnýju og Bryndís Arna var á réttum stað til að pota honum í netið. Eyjakonur náðu ekki að jafna og Blikar fóru með stigin þrjú frá Hásteinsvelli. Slakur fyrri hálfleikur kom ekki að sök hjá toppliðinu sem sneri leiknum sér í vil eftir hlé og landaði dýrmætum sigri í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Atvik leiksins Atvik leiksins var sigurmark Bryndísar Örnu Níelsdóttur á 78. mínútu. Blikar höfðu sótt stíft og fengið nokkur góð færi og þurftu að hafa mikið fyrir því að skora sigurmarkið. Bryndís Arna var svo á réttum stað til að pota boltanum í netið og tryggja gestunum þrjú dýrmæt stig í titilbaráttunni. Stjörnur og skúrkar Agla María Albertsdóttir var best í liði Blika. Hún var sterk á miðjunni eins og oft áður og skoraði jöfnunarmarkið úr vítaspyrnu. Hjá heimakonum stóð Guðný Geirsdóttir upp úr en hún varði vel í síðari hálfleik og kom í veg fyrir að sigur gestanna yrði stærri. Dómarinn Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson og hans teymi stóðu sig heilt yfir vel. Þau misstu þó aðeins tökin undir lokin og dæmdu nokkrar heldur ódýrar aukaspyrnur. Stemning og umgjörð Það var frábært fótboltaveður í Eyjum í dag, blíða og logn. Aðstæður á Hásteinsvelli voru því eins og best varð á kosið. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Breiðablik ÍBV