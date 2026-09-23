Íslenski boltinn

Ætla að refsa sigursælasta liði Pól­lands

Aron Guðmundsson skrifar
Þórdís Elva í leik með Breiðabliki
Þórdís Elva í leik með Breiðabliki Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Þórdís Elva Ágústsdóttir, leikmaður Breiðabliks, er kokhraust fyrir komandi Evrópuleik liðsins gegn pólsku meisturunum í liði Czarni Sosnowiec í Evrópubikarnum í dag. Ekki sé tilefni til að stíga af bensíngjöfinni núna.

„Við erum bara klárar fyrir þennan slag sem við erum að fara í,“ segir Þórdís Elva í samtali við Vísi. Pólska liðið vant því að vinna titla, er það sigursælasta þar í landi, en það hræðir ekki. 

„Það er bara sama hér. Blikar eru vanir því að vinna titla. við vitum hvað við getum gert og við ætlum bara að halda í okkar leik.  Við ætlum að halda áfram að byggja ofan á það sem við erum búin að vera að gera. Það er búið að ganga vel og við erum ekkert að fara að stíga af bensíngjöfinni núna.“ 

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Hvað þarf að ganga upp hjá ykkur til þess að sigla heim sigri hér á heimavelli? 

„Við þurfum bara að vera klókar og lesa leikinn vel í byrjun og sjá hvernig þær ætla að stilla sér upp. En svo þurfum við bara að halda áfram að gera það sem við erum góðar í að gera, refsa liðum þegar við erum að vinna boltann hátt á vellinum. Við erum bara ógeðslega góðar í því þegar við gerum það vel. 

Lið Breiðabliks nýtur þess að taka þátt í svona Evrópukeppni. Útsláttarkeppni frá upphafi til enda.  

„Það er mjög gaman að fá svona leiki inn á milli. Við erum að hoppa úr leik í deild og beint í Evrópuleik og fáum svo leik í Vestmannaeyjum á laugardag. Þetta er bara ævintýri og skemmtilegt. Maður þarf alveg að kúpla sig inn og út á milli keppna og þetta er bara eins og þetta á að vera, nóg af leikjum og stutt á milli.“

Viðtalið við Þórdísi Elvu má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Breiðabliks og Czarni Sosnowiec hefst klukkan fjögur í dag og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.

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