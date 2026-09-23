Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Aron Guðmundsson skrifar 23. september 2026 12:31 Þórdís Elva í leik með Breiðabliki Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Þórdís Elva Ágústsdóttir, leikmaður Breiðabliks, er kokhraust fyrir komandi Evrópuleik liðsins gegn pólsku meisturunum í liði Czarni Sosnowiec í Evrópubikarnum í dag. Ekki sé tilefni til að stíga af bensíngjöfinni núna. „Við erum bara klárar fyrir þennan slag sem við erum að fara í,“ segir Þórdís Elva í samtali við Vísi. Pólska liðið vant því að vinna titla, er það sigursælasta þar í landi, en það hræðir ekki. „Það er bara sama hér. Blikar eru vanir því að vinna titla. við vitum hvað við getum gert og við ætlum bara að halda í okkar leik. Við ætlum að halda áfram að byggja ofan á það sem við erum búin að vera að gera. Það er búið að ganga vel og við erum ekkert að fara að stíga af bensíngjöfinni núna.“ Klippa: Fá pólsku meistarana í heimsókn í dag Hvað þarf að ganga upp hjá ykkur til þess að sigla heim sigri hér á heimavelli? „Við þurfum bara að vera klókar og lesa leikinn vel í byrjun og sjá hvernig þær ætla að stilla sér upp. En svo þurfum við bara að halda áfram að gera það sem við erum góðar í að gera, refsa liðum þegar við erum að vinna boltann hátt á vellinum. Við erum bara ógeðslega góðar í því þegar við gerum það vel. Lið Breiðabliks nýtur þess að taka þátt í svona Evrópukeppni. Útsláttarkeppni frá upphafi til enda. „Það er mjög gaman að fá svona leiki inn á milli. Við erum að hoppa úr leik í deild og beint í Evrópuleik og fáum svo leik í Vestmannaeyjum á laugardag. Þetta er bara ævintýri og skemmtilegt. Maður þarf alveg að kúpla sig inn og út á milli keppna og þetta er bara eins og þetta á að vera, nóg af leikjum og stutt á milli.“ Viðtalið við Þórdísi Elvu má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Breiðabliks og Czarni Sosnowiec hefst klukkan fjögur í dag og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild kvenna Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Fótbolti Hvernig á að leysa varnarleikinn? Fótbolti Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Fótbolti Fleiri fréttir Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið „Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“ Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda „Hef engan smekk fyrir því hvernig þeir haga sér“ Hvar er reiði Sölvi? „Þarf mjög mikið til að fá mig til að missa kúlið“ Læti í göngunum eftir leik Sjá meira