Knattspyrnumennirnir Sigurður Egill Lárusson og Aron Snær Ingason hafa báðir framlengt samninga sína við Þrótt en þeir voru lykilleikmenn liðsins sem komst um helgina upp í Bestu-deild karla eftir sigur á Fylki í hreinum úrslitaleik á Laugardalsvelli.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá félaginu. Aron Snær var sterklega orðaður við Val en hann verður áfram í Laugardalnum.
„Þetta eru mikil gleðitíðindi en Siggi og Aron voru í lykilhlutverki í sumar þegar við tryggðum okkur upp í Bestu deild,“ segir í yfirlýsingu félagsins.