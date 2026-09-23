Íslenski boltinn

Sigurður Egill og Aron Snær fram­lengja við Þrótt

Stefán Árni Pálsson skrifar
Tveir af leikmönnum liðsins fara ekki neitt.
Tveir af leikmönnum liðsins fara ekki neitt. Mynd/þróttur

Knattspyrnumennirnir Sigurður Egill Lárusson og Aron Snær Ingason hafa báðir framlengt samninga sína við Þrótt en þeir voru lykilleikmenn liðsins sem komst um helgina upp í Bestu-deild karla eftir sigur á Fylki í hreinum úrslitaleik á Laugardalsvelli.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá félaginu. Aron Snær var sterklega orðaður við Val en hann verður áfram í Laugardalnum.

„Þetta eru mikil gleðitíðindi en Siggi og Aron voru í lykilhlutverki í sumar þegar við tryggðum okkur upp í Bestu deild,“ segir í yfirlýsingu félagsins.

Besta deild karla Þróttur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið