Roberto Mancini, þjálfari Ítalíu og fyrrverandi þjálfari Manchester City, vildi fátt segja um fjármálabrot síns gamla félags meðan hann var knattspyrnustjóri þess.
Líkt og greint var frá á föstudag verður City fundið sekt um 114 brot af 115 ákæruliðum vegna brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Meðal þess sem City er dæmt fyrir er að hafa ekki „allar upplýsingar um laun knattspyrnustjóra í viðeigandi samningum við knattspyrnustjóra sinn“ á árunum 2009 til 2013. Mancini stýrði þá liðinu og vann fyrsta Englandsmeistaratitil City í 44 ár.
Samkvæmt þýska tímaritinu Der Spiegel er Mancini sagður hafa á einum tímapunkti þénað 1,45 milljónir punda í grunnlaun og 1,75 milljónir punda sem ráðgjafi fyrir lið í Abu Dhabi sem er undir stjórn Sheikh Mansour, eiganda City.
Ráðgjafastarfið hafi því í raun verið yfirvarp til að City gæti greitt Mancini hærri laun án þess að upphæðin væri á reikningum City gagnvart reglum um fjárhagslega háttvísi.
Dómurinn hefur ekki opinberlega verið staðfestur af ensku úrvalsdeildinni. Mancini var spurður út í málið á blaðamannafundi í Tyrklandi í gær.
Þar dró þjálfarinn hinn meinta dóm í efa og sagði að þetta væri mál félagsins, ekki hans.
„Þetta er ekki mál sem varðar mig,“ sagði Mancini í Bursa fyrir leik í Þjóðadeild UEFA á mánudag.
„Þetta er ekkert nýtt því þetta mál hefur verið rætt síðustu fjögur eða fimm ár,“
„Manchester City hefur ekki verið fundið sekt og hinn meinti tvöfaldi samningur er ekki mitt mál. Það er þeirra mál, ekki mitt.“
Í yfirlýsingu á föstudag neitaði City ekki sektardómunum og sagði að ferlið „væri enn í gangi“.
Í sinni eigin yfirlýsingu á laugardag sagði Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformaður Man City, að „ekkert hefði breyst“ varðandi málið og bætti við að „trú okkar og ásetningur um að sanna sakleysi félagsins er jafn sterkur og þegar þetta hófst“.
Lærisveinar Mancini töpuðu fyrsta leik í Þjóðadeildinni, 2-0 fyrir Belgum á heimavelli á föstudaginn var. Þeir mæta Tyrkjum klukkan 18:45 í kvöld og sá leikur í beinni á Viaplay.
Á sama tíma eigast við Belgía og Frakkland í sama riðli. Sá leikur verður í beinni klukkan 18:40 á Sýn Sport Viaplay.