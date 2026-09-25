Enski boltinn

Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra

Aron Guðmundsson skrifar
Billy Vigar var minnst fyrir leik Arsenal og Olympiacos í Meistaradeild Evrópu á síðasta ári.
Billy Vigar var minnst fyrir leik Arsenal og Olympiacos í Meistaradeild Evrópu á síðasta ári. Vísir/Getty

Foreldrar Billy Vigar, knattspyrnumanns sem lét lífið eftir að hafa lent á steinsteyptum vegg umhverfis völl sem hann spilaði á með liði sínu, telja að hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða hans og skella sökinni á enska knattspyrnusamabndið. 

Frá þessu greinir BBC en foreldrar Billy stigu fram í fyrsta skipti í viðtali á dögunum.

Billy lést af völdum verulegs heilaskaða sem hann hlaut eftir að hafa lent á veggnum í leik með Chichester City í sjöundu efstu deild Englands.

Í kjölfar slyssins hét enska knattspyrnusambandið því að láta gera öryggisúttekt á vallarsvæðum neðri deildanna á Englandi en slíka steinsteypta veggi er einkum að finna á völlum neðri deildanna. Niðurstaða úttektarinnar var sú að banna slíka veggi umhverfis velli á Englandi.

Camilla Vigar, móðir Billy, segir að hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar síns.

„Maður sveiflast frá sorg yfir í reiði vegna þess að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta,“ segir Camilla í viðtali við BBC.

Viðvörunarbjöllur hefðu átt að hringja hjá enska knattspyrnusambandinu sökum slysa sem höfðu áður átt sér stað.

„Enska knattspyrnusambandið hefði geta komið í veg fyrir að Billy léti lífið.“

Billy Vigar fæddist árið 2003 í Worthing. Hann fór upp í gegnum knattspyrnuakademíu Arsenal og átti síðan eftir að reyna fyrir sér í neðri deildum Englands með liðum á borð við Eastbourne Borough, Hastings United og Chichester City.

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