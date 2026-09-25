Manchester City verður dæmt sekt í öllum nema einum af 115 ákæruliðum, fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig félaginu verður refsað en til greina koma sektir, stigafrádráttur eða jafnvel brottrekstur úr deildinni.
City hlaut ákærurnar fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í febrúar árið 2023, eða fyrir þremur og hálfu ári.
Óháð nefnd hefur nú komist að niðurstöðu, samkvæmt The Athletic, um að City-menn hafi gerst brotlegir í 114 tilvikum.