Enski boltinn

Manchester City dæmt í 114 af 115 á­kæru­liðum

Sindri Sverrisson skrifar
Manchester City er í vanda
Manchester City er í vanda Vísir/Getty

Manchester City verður dæmt sekt í öllum nema einum af 115 ákæruliðum, fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig félaginu verður refsað en til greina koma sektir, stigafrádráttur eða jafnvel brottrekstur úr deildinni.

City hlaut ákærurnar fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í febrúar árið 2023, eða fyrir þremur og hálfu ári. 

Óháð nefnd hefur nú komist að niðurstöðu, samkvæmt The Athletic, um að City-menn hafi gerst brotlegir í 114 tilvikum.

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