Enski boltinn

Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda

Stefán Árni Pálsson skrifar
Michael Carrick fer ekki vel af stað með liðið á tímabilinu en það er aðeins með fimm stig eftir fimm umferðir. 
Michael Carrick fer ekki vel af stað með liðið á tímabilinu en það er aðeins með fimm stig eftir fimm umferðir.  Vísir/Carl Recine/Getty Images

Manchester United er enn með skuldir upp á meira en einn milljarð punda þrátt fyrir umfangsmikinn niðurskurð hjá félaginu undanfarin misseri.

BBC greinir frá. Þá hefur félagið staðfest að 63,5 milljónum punda hafi verið varið í landakaup vegna fyrirhugaðs nýs heimavallar.

United birti í dag ársreikning sinn þar sem kemur fram að tekjur félagsins hafi aldrei verið meiri, eða 677,6 milljónir punda. Rekstrarhagnaður nam 22,6 milljónum punda en til samanburðar tapaði félagið 113,2 milljónum punda árið á undan.

Þetta gerist þrátt fyrir að United hafi ekki leikið í Evrópukeppni á síðasta tímabili í fyrsta sinn í áratug.

Fjármagnskostnaður félagsins jókst hins vegar verulega og nam 69,6 milljónum punda, sem er 228,3 prósenta aukning frá fyrra ári. Stór hluti hækkunarinnar skýrist af gengistapi.

Samkvæmt útreikningum fjármálasérfræðingsins Kieran Maguire hefur fjármagnskostnaður United einn og sér nú farið yfir einn milljarð punda frá því Glazer-fjölskyldan keypti félagið árið 2005 með skuldsettri yfirtöku.

Lóðin fyrir nýja völlinn

Í reikningunum kemur einnig fram að félagið hafi varið 63,5 milljónum punda af 125 milljóna dollara, eða um 94 milljóna punda, viðbótarláni í kaup á landi undir nýjan leikvang.

United hefur ekki gert grein fyrir því nákvæmlega í hvað afgangurinn af láninu hefur farið.

Fyrirhugaður nýr heimavöllur félagsins á að rísa í um 350 metra fjarlægð frá Old Trafford og áætlað er að byggingarkostnaðurinn verði yfir tveimur milljörðum punda.

Heildarskuldir félagsins hafa lækkað úr um 1,3 milljörðum punda í lok desember en eru engu að síður enn yfir milljarði. Þar af eru 577,6 milljónir punda í eldri skuldum, 111,4 milljónir vegna lánalínu félagsins og síðan skuldbindingar vegna leikmannakaupa.

Enski boltinn

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