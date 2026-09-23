Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Stefán Árni Pálsson skrifar 23. september 2026 23:16 Michael Carrick fer ekki vel af stað með liðið á tímabilinu en það er aðeins með fimm stig eftir fimm umferðir. Vísir/Carl Recine/Getty Images Manchester United er enn með skuldir upp á meira en einn milljarð punda þrátt fyrir umfangsmikinn niðurskurð hjá félaginu undanfarin misseri. BBC greinir frá. Þá hefur félagið staðfest að 63,5 milljónum punda hafi verið varið í landakaup vegna fyrirhugaðs nýs heimavallar. United birti í dag ársreikning sinn þar sem kemur fram að tekjur félagsins hafi aldrei verið meiri, eða 677,6 milljónir punda. Rekstrarhagnaður nam 22,6 milljónum punda en til samanburðar tapaði félagið 113,2 milljónum punda árið á undan. Þetta gerist þrátt fyrir að United hafi ekki leikið í Evrópukeppni á síðasta tímabili í fyrsta sinn í áratug. Fjármagnskostnaður félagsins jókst hins vegar verulega og nam 69,6 milljónum punda, sem er 228,3 prósenta aukning frá fyrra ári. Stór hluti hækkunarinnar skýrist af gengistapi. Samkvæmt útreikningum fjármálasérfræðingsins Kieran Maguire hefur fjármagnskostnaður United einn og sér nú farið yfir einn milljarð punda frá því Glazer-fjölskyldan keypti félagið árið 2005 með skuldsettri yfirtöku. Lóðin fyrir nýja völlinn Í reikningunum kemur einnig fram að félagið hafi varið 63,5 milljónum punda af 125 milljóna dollara, eða um 94 milljóna punda, viðbótarláni í kaup á landi undir nýjan leikvang. United hefur ekki gert grein fyrir því nákvæmlega í hvað afgangurinn af láninu hefur farið. Fyrirhugaður nýr heimavöllur félagsins á að rísa í um 350 metra fjarlægð frá Old Trafford og áætlað er að byggingarkostnaðurinn verði yfir tveimur milljörðum punda. Heildarskuldir félagsins hafa lækkað úr um 1,3 milljörðum punda í lok desember en eru engu að síður enn yfir milljarði. Þar af eru 577,6 milljónir punda í eldri skuldum, 111,4 milljónir vegna lánalínu félagsins og síðan skuldbindingar vegna leikmannakaupa. Enski boltinn Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Hvað er Onana að gera? Fótbolti Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Íslenski boltinn Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti Stólarnir unnu fyrsta leik sannfærandi Körfubolti Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Íslenski boltinn Fleiri fréttir Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Sjá meira