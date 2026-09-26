Enski boltinn

Stjórnar­for­maður Manchester City tjáir sig

Aron Guðmundsson skrifar
Khaldoon Al Mubarak með Pep Guardiola, þáverandi knattspyrnustjóra Manchester City eftir að félagið hafði tryggt sér Englandsmeistaratitilinn í fótbolta árið 2024.
Khaldoon Al Mubarak með Pep Guardiola, þáverandi knattspyrnustjóra Manchester City eftir að félagið hafði tryggt sér Englandsmeistaratitilinn í fótbolta árið 2024. Vísir/Getty

Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformaður Manchester City, hefur tjáð sig í fyrsta sinn opinberlega eftir að fréttir bárust af því í gær að Manchester City hafði verið fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum í máli sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu fyrir brot á fjármálareglum deildarinnar.

Í yfirlýsingu frá frá Al Mubarak sem birtist á heimasíðu Manchester City segir hann að enn sé langt í land í ferli málsins og að sjálfstraust og ásetningur þeirra sem standi að baki félaginu um að sanna sakleysi þess sé enn jafn sterkur og við upphaf málsins. 

Al Mubarak segist tengja við upplifun stuðningsmanna félagsins sem hafi, líkt og hann, þurft að svara mörgum spurningum og skilaboðum um stöðu mála frá því að fréttir bárust af sekt Manchester City í gær. 

„Það er svo margt sem ég vildi geta deilt með ykkur til að hjálpa ykkur að skilja hvers vegna við erum svo örugg með okkar stöðu. En ströng trúnaðarskylda lögferlisins og ásetningur okkar um að virða hana sér til þess að ég get það ekki að svo stöddu,“ skrifar Al Mubarak í yfirlýsingu sinni. 

Ályktanir annarra og umrótið í kringum félagið breyti engu. 

„Við höfum tekist á við áskoranir saman áður og haft sigur. Það eru enn margir sem vilja grafa undan skriðþunga félagsins okkar. Við munum ekki gefa þeim það tækifæri.“

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