Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Aron Guðmundsson skrifar 26. september 2026 19:01 Khaldoon Al Mubarak með Pep Guardiola, þáverandi knattspyrnustjóra Manchester City eftir að félagið hafði tryggt sér Englandsmeistaratitilinn í fótbolta árið 2024. Vísir/Getty Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformaður Manchester City, hefur tjáð sig í fyrsta sinn opinberlega eftir að fréttir bárust af því í gær að Manchester City hafði verið fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum í máli sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn félaginu fyrir brot á fjármálareglum deildarinnar. Í yfirlýsingu frá frá Al Mubarak sem birtist á heimasíðu Manchester City segir hann að enn sé langt í land í ferli málsins og að sjálfstraust og ásetningur þeirra sem standi að baki félaginu um að sanna sakleysi þess sé enn jafn sterkur og við upphaf málsins. Al Mubarak segist tengja við upplifun stuðningsmanna félagsins sem hafi, líkt og hann, þurft að svara mörgum spurningum og skilaboðum um stöðu mála frá því að fréttir bárust af sekt Manchester City í gær. „Það er svo margt sem ég vildi geta deilt með ykkur til að hjálpa ykkur að skilja hvers vegna við erum svo örugg með okkar stöðu. En ströng trúnaðarskylda lögferlisins og ásetningur okkar um að virða hana sér til þess að ég get það ekki að svo stöddu,“ skrifar Al Mubarak í yfirlýsingu sinni. Ályktanir annarra og umrótið í kringum félagið breyti engu. „Við höfum tekist á við áskoranir saman áður og haft sigur. Það eru enn margir sem vilja grafa undan skriðþunga félagsins okkar. Við munum ekki gefa þeim það tækifæri.“ Enski boltinn Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Sjá meira