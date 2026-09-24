Braut kynferðislega á Andy Carroll Aron Guðmundsson skrifar 24. september 2026 11:51 Andy Carroll í leik með Newcastle United. Mynd/AP Fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, Andy Carroll, var beittur kynferðislegu ofbeldi árið 2021 þegar hann var leikmaður Newcastle United. Carroll, sem er nú 37 ára gamall og spilar fyrir utandeildarlið Dagenham og Redbridge, opnar sig um málið í nýrri sjálfsævisögu sem ber nafnið Owning it en það er The Athletic sem greinir frá. Kynferðisofbeldið átti sér stað að kvöldi til árið 2021, sama dag og Carroll hafði spilað leik fyrir Newcastle United, en ofbeldismaðurinn hlaut seinna þriggja ára fangelsisdóm. Ónefndur „frægur“ vinur þáverandi kærustu Carrolls hafi boðið sjálfum sér heim til þeirra til þess að horfa á hnefaleikakvöld í sjónvarpinu en Carroll segist alltaf hafa haft skrýtna tilfinningu gagnvart manninum. Sjálfur hafi Carroll farið snemma í háttinn það kvöld eftir að honum hafi liðið óþægilega með samskipti sín við manninn og fundið fyrir léttri svimatilfinningu eftir að hafa innbyrt nokkra áfenga drykki. Carroll segist því næst hafa vaknað við að umræddur maður hafi verið að reyna að veita honum munnmök undir sæng. Hann hafi hent manninum út úr húsi sínu og þegar hann hafi gert tilraun til þess að komast aftur inn segist Carroll hafa „slegið hann eins fast og ég gat“ með þeim afleiðingum að maðurinn rotaðist. Árásarmaðurinn neitaði sök í málinu en var ákærður fyrir kynferðisbrot og seinna sakfelldur. „Það sem kom fyrir mig hafði áhrif á alla þætti míns lífs,“ skrifar Carroll í sjálfsævisögu sinni. „Þetta gerði mér erfitt fyrir að einbeita mér að nokkru öðru, þar á meðal fótboltanum.“ Á þessum tíma hafði Andy Carroll gengið í raðir Newcastle United í annað sinn á sínum knattspyrnuferli og hafði áður verið á mála hjá Liverpool og West Ham United. Carroll á að baki 9 A-landsleiki fyrir England. Enski boltinn Newcastle United Liverpool FC West Ham United Kynferðisofbeldi Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Yoro ekki til Íslands Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Fótbolti Fleiri fréttir Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands Sjá meira