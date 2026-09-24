Enski boltinn

Braut kyn­ferðis­lega á Andy Carroll

Aron Guðmundsson skrifar
Andy Carroll í leik með Newcastle United.
Andy Carroll í leik með Newcastle United. Mynd/AP

Fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, Andy Carroll, var beittur kynferðislegu ofbeldi árið 2021 þegar hann var leikmaður Newcastle United.

Carroll, sem er nú 37 ára gamall og spilar fyrir utandeildarlið Dagenham og Redbridge, opnar sig um málið í nýrri sjálfsævisögu sem ber nafnið Owning it en það er The Athletic sem greinir frá.

Kynferðisofbeldið átti sér stað að kvöldi til árið 2021, sama dag og Carroll hafði spilað leik fyrir Newcastle United, en ofbeldismaðurinn hlaut seinna þriggja ára fangelsisdóm.

Ónefndur „frægur“ vinur þáverandi kærustu Carrolls hafi boðið sjálfum sér heim til þeirra til þess að horfa á hnefaleikakvöld í sjónvarpinu en Carroll segist alltaf hafa haft skrýtna tilfinningu gagnvart manninum.

Sjálfur hafi Carroll farið snemma í háttinn það kvöld eftir að honum hafi liðið óþægilega með samskipti sín við manninn og fundið fyrir léttri svimatilfinningu eftir að hafa innbyrt nokkra áfenga drykki.

Carroll segist því næst hafa vaknað við að umræddur maður hafi verið að reyna að veita honum munnmök undir sæng. Hann hafi hent manninum út úr húsi sínu og þegar hann hafi gert tilraun til þess að komast aftur inn segist Carroll hafa „slegið hann eins fast og ég gat“ með þeim afleiðingum að maðurinn rotaðist.

Árásarmaðurinn neitaði sök í málinu en var ákærður fyrir kynferðisbrot og seinna sakfelldur.

„Það sem kom fyrir mig hafði áhrif á alla þætti míns lífs,“ skrifar Carroll í sjálfsævisögu sinni. „Þetta gerði mér erfitt fyrir að einbeita mér að nokkru öðru, þar á meðal fótboltanum.“

Á þessum tíma hafði Andy Carroll gengið í raðir Newcastle United í annað sinn á sínum knattspyrnuferli og hafði áður verið á mála hjá Liverpool og West Ham United. Carroll á að baki 9 A-landsleiki fyrir England.

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