Enski boltinn

Porro missir af sex leikjum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Porro meiddist í síðasta leik þegar liðið tapaði fyrir Aston Villa 3-2.
Porro meiddist í síðasta leik þegar liðið tapaði fyrir Aston Villa 3-2. Vísir/Mark Leech/getty

Tottenham verður án hægri bakvarðarins Pedro Porro næstu vikurnar eftir að í ljós kom að hann verður frá keppni í um mánuð vegna meiðsla í aftanverðu læri.

Porro meiddist í 3-2 tapi Tottenham gegn Aston Villa um helgina og þurfti að fara af velli eftir aðeins 19 mínútur. Hann hafði þá nýverið snúið aftur eftir að hafa misst af tveimur leikjum vegna minni háttar vöðvameiðsla.

Meiðslin verða til þess að Porro missir af alls sex lands- og félagsleikjum á næstu vikum.

Hann verður ekki með Spáni gegn Englandi á laugardaginn, né gegn Króatíu 29. september. Þá missir hann einnig af tveimur leikjum gegn Tékklandi, 3. og 6. október.

Porro verður einnig fjarri góðu gamni þegar Tottenham mætir Manchester United á útivelli 10. október og er líklegt að hann missi af heimaleiknum gegn Coventry 19. október.

Vonir standa hins vegar til þess hjá Tottenham að Spánverjinn verði orðinn leikfær þegar liðið mætir Chelsea á Stamford Bridge 24. október.

Enski boltinn

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