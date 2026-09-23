Porro missir af sex leikjum Stefán Árni Pálsson skrifar 23. september 2026 22:31 Porro meiddist í síðasta leik þegar liðið tapaði fyrir Aston Villa 3-2. Vísir/Mark Leech/getty Tottenham verður án hægri bakvarðarins Pedro Porro næstu vikurnar eftir að í ljós kom að hann verður frá keppni í um mánuð vegna meiðsla í aftanverðu læri. Porro meiddist í 3-2 tapi Tottenham gegn Aston Villa um helgina og þurfti að fara af velli eftir aðeins 19 mínútur. Hann hafði þá nýverið snúið aftur eftir að hafa misst af tveimur leikjum vegna minni háttar vöðvameiðsla. Meiðslin verða til þess að Porro missir af alls sex lands- og félagsleikjum á næstu vikum. Hann verður ekki með Spáni gegn Englandi á laugardaginn, né gegn Króatíu 29. september. Þá missir hann einnig af tveimur leikjum gegn Tékklandi, 3. og 6. október. Porro verður einnig fjarri góðu gamni þegar Tottenham mætir Manchester United á útivelli 10. október og er líklegt að hann missi af heimaleiknum gegn Coventry 19. október. Vonir standa hins vegar til þess hjá Tottenham að Spánverjinn verði orðinn leikfær þegar liðið mætir Chelsea á Stamford Bridge 24. október. Enski boltinn Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti „Stundum ertu með hálfvita sem þjálfara“ Sport Fleiri fréttir Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Sjá meira