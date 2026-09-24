Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur Andri Broddason skrifar 24. september 2026 10:01 Andy Burnham hefur lengi viljað afnema bjórbann á fótboltaleikjum. Leon Neal/AP Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, langar að leyfa stuðningsmönnum að drekka bjór í stúkunni á fótboltaleikjum. Árið 1985 komu út lög sem bönnuðu bjórdrykkju á fótboltaleikjum til að sporna gegn óeirðum á fótboltavöllum. Brunham hefur lengi sagt að honum finnist bjórbannið í stúkunni vera rangt og að það ætti ekki að standa lengur. Nú er hann í stöðu til þess að taka upp málið og er það áætlun hans að gera það. Burnham er staddur í New York á fundi með Sameinuðu þjóðunum og var spurður út í bjórbannið: „Regluverkið var sett á tíma þar sem fótbolti var öðruvísi og ég trúi því að það séu rök fyrir því að taka regluverkið úr gildi.“ Fótbolti er eina íþróttin þar sem það er bannað að drekka bjór í stúkunni og finnst Burnham regluverkið vera að mismuna stuðningsmönnum fótboltans. Bresku fótboltalögreglurnar (e. United Kingdom Football Policing Unit) eru ekki sammála skoðunum Burnham og vilja fá að ræða við hann um hvað öryggi þeirra sem fara á fótboltaleik. „Aðrar íþróttir lenda ekki í jafn miklu ofbeldi og glæpsamlegri hegðun og fótbolti. Þrátt fyrir að það sé lítill hluti af stuðningsmönnum fótbolta sem ýtir undir slíka hegðun þá spilar áfengi stóran hlut í ofbeldishegðun,“ svöruðu bresku fótboltalögreglurnar samkvæmt Sky Sports. Samtök stuðningsmanna fótbolta styðja hugmyndir Burnham og segja að það sé skrítið að mega ekki drekka á fótboltaleikjum. Þegar haldnir eru aðrir íþróttaviðburðir eða tónleikar á sömu leikvöllum má drekka bjór í stúkunni. Enski boltinn Fótbolti Áfengi í íþróttastarfi Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Fótbolti Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar Fótbolti Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur Enski boltinn Þjóðadeildin fer af stað í beinni Sport Fleiri fréttir Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Sjá meira