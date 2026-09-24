Enski boltinn

Vill leyfa bjór­drykkju á fótboltaleikjum aftur

Andri Broddason skrifar
Andy Burnham hefur lengi viljað afnema bjórbann á fótboltaleikjum.
Andy Burnham hefur lengi viljað afnema bjórbann á fótboltaleikjum. Leon Neal/AP

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, langar að leyfa stuðningsmönnum að drekka bjór í stúkunni á fótboltaleikjum. Árið 1985 komu út lög sem bönnuðu bjórdrykkju á fótboltaleikjum til að sporna gegn óeirðum á fótboltavöllum.

Brunham hefur lengi sagt að honum finnist bjórbannið í stúkunni vera rangt og að það ætti ekki að standa lengur. Nú er hann í stöðu til þess að taka upp málið og er það áætlun hans að gera það.

Burnham er staddur í New York á fundi með Sameinuðu þjóðunum og var spurður út í bjórbannið: „Regluverkið var sett á tíma þar sem fótbolti var öðruvísi og ég trúi því að það séu rök fyrir því að taka regluverkið úr gildi.“

Fótbolti er eina íþróttin þar sem það er bannað að drekka bjór í stúkunni og finnst Burnham regluverkið vera að mismuna stuðningsmönnum fótboltans. Bresku fótboltalögreglurnar (e. United Kingdom Football Policing Unit) eru ekki sammála skoðunum Burnham og vilja fá að ræða við hann um hvað öryggi þeirra sem fara á fótboltaleik.

„Aðrar íþróttir lenda ekki í jafn miklu ofbeldi og glæpsamlegri hegðun og fótbolti. Þrátt fyrir að það sé lítill hluti af stuðningsmönnum fótbolta sem ýtir undir slíka hegðun þá spilar áfengi stóran hlut í ofbeldishegðun,“ svöruðu bresku fótboltalögreglurnar samkvæmt Sky Sports.

Samtök stuðningsmanna fótbolta styðja hugmyndir Burnham og segja að það sé skrítið að mega ekki drekka á fótboltaleikjum. Þegar haldnir eru aðrir íþróttaviðburðir eða tónleikar á sömu leikvöllum má drekka bjór í stúkunni.

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