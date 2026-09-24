George Gillett látinn

George Gillett, fyrrverandi eigandi Liverpool, er látinn 87 ára að aldri.
Gillett keypti Liverpool ásamt Tom Hicks árið 2007. Hicks lést í desember síðastliðnum, 79 ára gamall.
Gillett og Hicks keyptu Liverpool af John Moores en voru umdeildir og heldur óvinsælir í eigendatíð sinni enda hafði fjármálahrunið árið 2008 slæm áhrif á fjárhagsstöðu beggja.
Þeir seldu félagið í október 2010 til New England Sports Ventures, sem leitt var af John W. Henry, og hefur Liverpool haldist í þeirri eigu síðan.
Gillett var einnig eigandi Montreal Canadiens í NHL-deildinni frá 2001 til 2009 og var vinsælli þar en á Englandi. Gillett þótti sérlega jákvæður og skemmtilegur.
„Ástríða George Gillett fyrir Montreal Canadiens og skuldbinding hans við Montreal-borg komu skýrt fram á meðan hann var eigandi þessa sögufræga liðs frá 2001 til 2009. Hann leiddi Canadiens í gegnum mikilvægan kafla í sögu þeirra sem fól í sér undirbúning fyrir aldarafmælishátíðina, þar sem ríkri arfleifð liðsins og mikilvægi þess í íþróttinni var fagnað,“ segir Gary Bettmann, formaður NHL-deildarinnar í yfirlýsingu.
„George var vinur sem ég naut þess alltaf að vera í félagsskap við, ráð hans voru viturleg og orka hans smitandi. Framlag hans til íshokkíheimsins skildi eftir sig varanleg spor og arfleifð hans mun lifa áfram í íþróttinni um ókomin ár. National Hockey League sendir innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu hans og fjölmargra vina,“ segir Bettmann enn fremur.
Gillett átti Harlem Globetrotters um tíma og einnig hlut í Miami Dolphins í NFL-deildinni.