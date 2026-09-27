Fótbolti

Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum

Andri Broddason skrifar
Hárið á Aedan Scipio er ekki að þælast fyrir honum en mótherjar hans geta ekki sagt það sama.
Hárið á Aedan Scipio er ekki að þælast fyrir honum en mótherjar hans geta ekki sagt það sama. Anguilla Football Associaton

Knattspyrnumaðurinn Aedan Scipio hefur vakið mikla athygli fyrir að vera með gríðarlega sítt hár. Hann kom inn á fyrir Anguilla gegn Antigua og Barbuda í Þjóðadeild CONCACAF og enduðu tveir leikmenn Antigua og Barbuda á að fá rautt spjald fyrir að toga í hárið á Scipio.

Antigua og Barbuda sýndu mikla yfirburði í leiknum og var liðið 5-0 yfir í hálfleik. Liðið náði ekki að skora fleiri mörk í seinni hálfleik en hann átti engu að síður eftir að vera tíðindamikill. Scipio kom á völlinn fyrir Anguilla þegar um tuttugu mínútur voru eftir af leiknum en nánast um leið og Scipio fékk boltann þá var rifið í hárið á honum.

Það var Keon Greene sem gerði það og fékk hann verðskuldað rautt spjald fyrir atvikið. Þrátt fyrir að vera manni færri náðu Antigua og Barbuda að viðhalda 5-0 forystu en þegar komið var í uppbótartíma leiksins ákvað Shalon Knights að gera það sama og liðsfélagi sinn og toga í hár Scipio.

Hann fékk að líta rauða spjaldið fyrir það og þrátt fyrir að vinna leikinn 5-0 þá enduðu Antigua og Barbuda með aðeins níu leikmenn inni á vellinum. Bæði rauðu spjöldin komu á um 20 mínútna kafla.

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