Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Andri Broddason skrifar 27. september 2026 23:30 Hárið á Aedan Scipio er ekki að þælast fyrir honum en mótherjar hans geta ekki sagt það sama. Anguilla Football Associaton Knattspyrnumaðurinn Aedan Scipio hefur vakið mikla athygli fyrir að vera með gríðarlega sítt hár. Hann kom inn á fyrir Anguilla gegn Antigua og Barbuda í Þjóðadeild CONCACAF og enduðu tveir leikmenn Antigua og Barbuda á að fá rautt spjald fyrir að toga í hárið á Scipio. Antigua og Barbuda sýndu mikla yfirburði í leiknum og var liðið 5-0 yfir í hálfleik. Liðið náði ekki að skora fleiri mörk í seinni hálfleik en hann átti engu að síður eftir að vera tíðindamikill. Scipio kom á völlinn fyrir Anguilla þegar um tuttugu mínútur voru eftir af leiknum en nánast um leið og Scipio fékk boltann þá var rifið í hárið á honum. Það var Keon Greene sem gerði það og fékk hann verðskuldað rautt spjald fyrir atvikið. Þrátt fyrir að vera manni færri náðu Antigua og Barbuda að viðhalda 5-0 forystu en þegar komið var í uppbótartíma leiksins ákvað Shalon Knights að gera það sama og liðsfélagi sinn og toga í hár Scipio. Hann fékk að líta rauða spjaldið fyrir það og þrátt fyrir að vinna leikinn 5-0 þá enduðu Antigua og Barbuda með aðeins níu leikmenn inni á vellinum. Bæði rauðu spjöldin komu á um 20 mínútna kafla. Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Fótbolti Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Fótbolti Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Sjá meira