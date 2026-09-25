Wayne Rooney hefur tekið miklum breytingum á undanförnum mánuðum og ræddi hann þær þegar hann mætti í breska þáttin This Morning á ITV í gær.
Rooney, sem er fertugur, kom fram í þættinum ásamt eiginkonu sinni, Coleen, til að kynna nýja heimildarseríu þeirra, The Real Rooneys. Mikil athygli hefur þó verið á breyttu útliti fyrrverandi enska landsliðsmannsins, sem hefur greinilega lést og breytt lífsstíl sínum.
Í viðtalinu sagði Rooney að hann hefði einfaldlega lagt áherslu á að verða heilbrigðari. Hann sagðist hafa hætt að drekka áfengi um tíma, breytt mataræðinu og aukið við æfingar.
„Mér líður frábærlega. Ég hef ekki drukkið í smá tíma. Ég vildi bara verða heilbrigðari og líða betur, þannig að ég breytti mataræðinu og fór að æfa,“ sagði Rooney við þau Ben Shephard og Cat Deeley.
Rooney þurfti jafnframt að svara þeim orðrómi að hann hefði notað svokallaða megrunarpennann til að ná niður í þyngd.
„Allir eru að segja að ég sé á þessu penna-dæmi, en ég er það ekki. Ég hef verið að æfa til að reyna að líta betur út og vera heilbrigðari,“ sagði hann.
Breytingarnar snúast þó ekki eingöngu um þyngdartap. Rooney greindi einnig frá því að hann hefði farið í aðgerð á nefi eftir að hafa brotið það tvisvar á knattspyrnuferlinum. Hann hefur auk þess byrjað í tannréttingameðferð.
Rooney hefur því á síðustu mánuðum tekið upp breyttari lífsstíl og segir sjálfur að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að bæta heilsuna, frekar en að ná ákveðnu útliti.
Viðtalið fór fram í tilefni af frumsýningu The Real Rooneys, þar sem myndavélar fylgja Wayne og Coleen og fjölskyldulífi þeirra eftir. Serían kemur út á Disney+ í gær.