Enski boltinn

Isak og Gakpo sendir meiddir heim

Sindri Sverrisson skrifar
Cody Gakpo varð að fara meiddur af velli gegn Serbíu.
Cody Gakpo varð að fara meiddur af velli gegn Serbíu. Getty/Roy Lazet

Liverpool-mennirnir Alexander Isak og Cody Gakpo hafa báðir verið sendir heim til Englands eftir að hafa meiðst í törn með sínu landsliði.

Isak var sendur heim úr sænska landsliðshópnum eftir að hafa spilað allan leikinn í 2-1 sigri gegn Rúmeníu á föstudaginn og spilar því ekki hina þrjá leikina sem Svíar eiga eftir í þessari törn. Liverpool segir að um minni háttar meiðsli sé að ræð.a

Gakpo meiddist hins vegar í ökkla og fór af velli á sautjándu mínútu í 2-1 sigri Hollands gegn Serbíu í gær.

Gakpo reyndi að halda áfram að spila en neyddist á endanum til að fara af velli og verður ekki til taks fyrir Xavi Hernandez það sem eftir er af þessum landsleikjaglugga.

Fyrsti leikur Liverpool í ensku úrvalsdeildinni eftir landsleikjahléið er sannkallaður stórleikur við topplið Manchester City á Anfield 11. október.

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