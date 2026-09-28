Isak og Gakpo sendir meiddir heim Sindri Sverrisson skrifar 28. september 2026 13:46 Cody Gakpo varð að fara meiddur af velli gegn Serbíu. Getty/Roy Lazet Liverpool-mennirnir Alexander Isak og Cody Gakpo hafa báðir verið sendir heim til Englands eftir að hafa meiðst í törn með sínu landsliði. Isak var sendur heim úr sænska landsliðshópnum eftir að hafa spilað allan leikinn í 2-1 sigri gegn Rúmeníu á föstudaginn og spilar því ekki hina þrjá leikina sem Svíar eiga eftir í þessari törn. Liverpool segir að um minni háttar meiðsli sé að ræð.a Gakpo meiddist hins vegar í ökkla og fór af velli á sautjándu mínútu í 2-1 sigri Hollands gegn Serbíu í gær. Gakpo reyndi að halda áfram að spila en neyddist á endanum til að fara af velli og verður ekki til taks fyrir Xavi Hernandez það sem eftir er af þessum landsleikjaglugga. Fyrsti leikur Liverpool í ensku úrvalsdeildinni eftir landsleikjahléið er sannkallaður stórleikur við topplið Manchester City á Anfield 11. október. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Minden keypti Erling af ÍBV Handbolti Fleiri fréttir Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjá meira