Ætlaði aldrei til Manchester United

Lewis Hall, bakvörður Newcastle United á Englandi, segir aldrei hafa verið spurning fyrir sig að skrifa undir nýjan samning frekar en að fara til Manchester United.
Hall var mikið orðaður við Manchester United í sumar er félagið leitaði vinstri bakvarðar. Manchester-liðið lagði þó aldrei fram tilboð í bakvörðinn knáa sem hefur leikið gríðarvel fyrir Newcastle eftir skipti frá Chelsea fyrir þremur árum.
Hall segir orðrómana lítil áhrif hafa haft á sig og hann hafi aldrei íhugað alvarlega að færa sig um set.
„Nei, satt best að segja fannst mér það ekki. Ég geri ráð fyrir að þegar þú ert orðaður við annað lið þýðir það að þú sért að gera eitthvað rétt. Ég held að það sé bara hrós fyrir eigin frammistöðu og hvernig þú ert sem leikmaður og sem persóna,“ segir Hall.
„Ég tók því sem jákvæðum hlut en á sama tíma vissi ég hversu mikið ég elska að spila hér og ég vissi, eftir að stjórinn kom, hversu metnaðarfullar áætlanirnar voru og hverju við vildum ná fram,“ segir Hall.
Koma Matthias Jaissle, nýs þjálfara Newcastle, hafi því haft sitt að segja. Það hafi aldrei verið spurning fyrir Hall að skrifa undir nýjan samning, frekar en að róa á ný mið.
„Eftir fá samtöl og fáar æfingar vissi ég að stjórinn yrði virkilega góður fyrir þetta félag og ég vissi að sem lið væri virkilega mikilvægt að fá inn nýja leikmenn og bæta hópinn og um leið og við gerðum það var í raun engin spurning að skrifa undir,“ segir Hall.