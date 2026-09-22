Innlent

Lög­reglan leitar að Arturas

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögreglan leitar Arturas.
Lögreglan leitar Arturas.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manni að nafni Arturas Sodys. Þetta kemur fram í tilkynningu.

Þar segir að þetta sé vegna máls sem er til rannsóknar hjá embætti Héraðssaksóknara. Arturas er vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögregluna í síma 444 1000.

Þeir sem þekkja til Arturas Sodys, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðnir að koma upplýsingum til lögreglu í síma 444 1000 eða á netfangið runar.gislason@hersak.is.

Lögreglumál

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