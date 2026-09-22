Innlent

Fjöldi hand­tekinn í að­gerðum lög­reglu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögreglan handtók fjölda manns í morgun.
Lögreglan handtók fjölda manns í morgun. Vísir/Viktor Freyr

Fjöldi manns var handtekinn í samhæfðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti.

Þetta fullyrðir Ríkisútvarpið. Segir í umfjöllun þess að hið minnsta tíu manns hafi verið handteknir.

Þeirra á meðal séu nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu. Þar á meðal sé Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi á Litla-Hrauni vegna aðildar að smygli á kókaíni með súrálsskipi í sumar.

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Lögreglumál

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