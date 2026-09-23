Óformleg mæling Loftmynda sýnir að Hvannadalshnjúkur sé 2.108 metrar, tæplega tveimur metrum minni en þegar hann var mældur fyrir 21 ári síðan. Sérfræðingur segir æskilegt að mæla þennan hæsta tind landsins á ný.
Morgunblaðið greinir frá. Þar er rætt við Karl Arnar Arnarson hjá Loftmyndum sem segir Hvannadalshnjúk í eðli sínu snjóskafl sem daglegur munur er á.
Hvannadalshnjúkur var síðast mældur árið 2005. Í ársskýrslu Landmælinga Íslands það ár segir að tindurinn hafi mælst 2.109,6 metrar í GPS-landmælingum. Í áratugi á undan hafi uppgefin hæð verið 2.119 metrar.
Í sömu skýrslu er sagt að stefnt sé að því að mæla hæðina reglulega þar sem það væri orðið ljóst að tindurinn færi lækkandi. Ákveðið var að gera það á tíu ára fresti en hann hefur ekkert verið mældur síðan þá.
„Það er verið að gera ansi nákvæm hæðarlíkön á landinu og það er fróðlegt hvað þau segja en það væri æskilegt að fara upp með tæki og mæla Hvannadalshnjúk,“ hefur Morgunblaðið eftir Guðna Hannessyni, sérfræðingi landupplýsinga og kortagerðar hjá Náttúrufræðistofnun.
Hafi hæsti tindur landsins lækkað um tvo metra hefur það ekki áhrif á stöðu Íslands á lista yfir hæstu tinda ríkja heimsins. Í sætinu fyrir ofan okkur er Midžor í Serbíu sem er 2.169 metrar en skammt á eftir okkur er Svíþjóð. Hæsti tindurinn þar er Kebnekaise sem mældist síðast 2.097 metrar. Kebnekaise er þó líka að lækka.