Innlent

Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Krakkar að leika sér í Vestmannaeyjum. Mynd er úr safni.
Krakkar að leika sér í Vestmannaeyjum. Mynd er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglan í Vestmannaeyjum hefur borist nokkrar tilkynningar um að festingar á framdekki reiðhjóla grunnskólabarna hafi verið losaðar þannig að dekkið fellur af þegar hjólað er af stað. Lögreglan biðlar til foreldra um að ræða við börn sín.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu á samfélagsmiðlum. Lögregla segir að ekki þurfi að hafa mörg orð um hættuna af slíku.

„Og viljum við biðla til foreldra að ræða við börn sín um hættuna af svona athæfi, jafnframt að brýna fyrir þeim sem eru á hjólum að kanna með festinguna áður en lagt er af stað. Allar tilkynningarnar sem lögreglu bárust áttu sér stað við skólalóð hér í bæ.“

Lögreglumál Vestmannaeyjar

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