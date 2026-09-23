Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Valur Páll Eiríksson skrifar 23. september 2026 11:02 Jón Dagur Þorsteinsson kemur á flugi inn í landsliðsverkefnið. Lífið í Berlín er skyndilega orðið töluvert betra en það var fyrir örfáum mánuðum. Vísir/Einar Jón Dagur Þorsteinsson kemur á miklu flugi inn í komandi landsliðsverkefni Íslands eftir glimrandi fínt haust með Herthu Berlín. „Það er alltaf gaman að hitta alla og koma saman þannig að maður er bara mjög spenntur og auðvitað í fyrsta skipti sem maður tekur þátt í svona löngum glugga en þetta verður vonandi bara gaman,“ segir Jón Dagur í samtali við Sýn Sport. Klippa: Lífið í Berlín skyndilega miklu betra Líkt og hann nefnir er glugginn óvenjulega langur þar sem fram undan eru fjórir leikir á ellefu dögum. Býstu við að þetta verði öðruvísi? „Já, auðvitað, kannski smá öðruvísi að vera svona lengi saman. Ég held að það verði bara virkilega gaman og vonandi mun okkur ganga vel og þá verður það náttúrulega enn þá léttara að vera svona lengi saman,“ segir Jón Dagur. En engin innilokunarkennd sem er að fara að fylgja því að vera á hóteli þetta lengi með liðinu? „Nei, ég held það nú ekki. Svo erum við náttúrulega að ferðast inn á milli þannig að það breytir um umhverfi líka og svona þannig að ég held að þetta verði ekkert mál.“ Allt annað líf Jón Dagur mætir til leiks á góðum stað. Eftir að hafa verið utan liðs lengi vel hjá Herthu Berlín í Þýskalandi er hann orðinn byrjunarliðsmaður og liðið hefur unnið alla sex leiki sína í deildinni hingað til. „Mér er búið að ganga vel og liðið búið að vera fljúgandi. Þeir eru búnir að vinna fyrstu sex leikina og áfram í bikar þannig að maður kemur inn fullur sjálfstrausts og bara virkilega sáttur með hvernig þetta hefur byrjað,“ segir Jón Dagur. Það er nú ekkert langt síðan að þú varst bara í frystikistunni þarna? „Nei, það er stutt síðan og þá ákvað maður að fara til Noregs og kíkja á Freysa og strákana í smá stund. Það hjálpaði líka upp á sjálfstraust, að fá svona spilatíma í skrokkinn og finna rytmann aftur,“ segir Jón Dagur sem fór í byrjun febrúar til Brann í Noregi og lék undir stjórn Freys Alexanderssonar með þeim Sævari Atla Magnússyni, Kristali Inga Mánasyni og Eggerti Aron Guðmundssyni. Hafði það bara þessi rosa góðu áhrif að fara aðeins í Íslendinganýlenduna í Bergen? „Já, það var mjög þægilegt og mjög gaman. Skemmtileg reynsla að spila Evrópuleiki og við fórum í bikarúrslit. Þótt okkur hafi ekkert gengið frábærlega. Ég var bara ágætur, ég var kannski ekkert á þeim stað að ég var að fara að koma þarna fljúgandi inn. Ég var bara búinn að spila lítið og kannski ekkert að deyja úr sjálfstrausti og annað. En þetta var bara virkilega gaman og eitthvað sem að þurfti á að halda.“ Þú nefnir það, hversu þungt var þetta orðið þarna á tímabili í Berlín? „Þetta var byrjað að taka dálítið mikið á og orðið mjög þungt. Á sama tíma var liðinu heldur ekki að ganga vel þannig að þetta var orðið mjög þungt umhverfi og pressan var náttúrulega mikil. Stefnan var sett á að fara upp í fyrra og árið á undan líka þannig að umhverfið var orðið dálítið þungt og ég er ekki að spila þannig að ég vissi sjálfur að ég þurfti að breyta aðeins til.“ Kominn tími á að vinna fleiri leiki Ísland er að fara að spila í C-deild Þjóðadeildarinnar í fyrsta sinn eftir fall úr B-deildinni í síðustu keppni. Liðið hefur aðeins unnið þrjá leiki, einn gegn Skotum og tvo gegn Aserum, síðan Arnar Gunnlaugsson tók við fyrir um 18 mánuðum. Nú eru fram undan leikir gegn Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu sem eru öll fyrir neðan Ísland á heimslista FIFA. Er ekki kominn tími á að vinna fleiri leiki? „Jú, algjörlega. Það er kominn tími til að við förum að vinna fleiri leiki og eins og þú segir, í fyrsta skipti í C-deild en þótt að Þjóðadeildin sé nú ekki gömul. „Auðvitað viljum við ekki vera í C-deild og ég held að það sé frekar augljóst að við stefnum á að koma okkur hærra og eins og þú segir, ekki búin að vinna nógu marga leiki og ætlum að breyta því.“ Viðtalið má sjá í spilaranum að ofan. Ísland mætir Eistlandi klukkan 16:00 á laugardaginn kemur. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport og í opinni dagskrá. 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