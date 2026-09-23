Írsk knattspyrnugoðsögn segir ríkisstjórn Írlands hafa brugðist Heimi Hallgrímssyni og leikmönnum írska landsliðsins sem þurfi nú að svara fyrir það hvers vegna liðið muni mæta Ísrael í tveimur leikjum í Þjóðadeildinni.
Fyrirhugaðir leikir Íra við Ísrael hafa ekki fallið vel í kramið hjá Írum sem þykir það miður að þurfa að mæta Ísrael þegar ástandið á Gaza er eins og það er.
Sjálfur hefur Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, þurft að standa í miklum stormi eftir ummæli sem hann lét falla á blaðamannafundi.
Ísraelska knattspyrnusambandið kallaði Heimi heimskan vegna athugasemda hans um þjóðarmorðið á Gaza og það var ekki fyrr en í gær sem forsætisráðherra Írlands steig inn í umræðuna og lýsti yfir stuðningi við Heimi.
Írska knattspyrnugoðsögnin Ray Houghton, sem á að baki 73 leiki fyrir írska landsliðið og spilaði á sínum ferli með liðum á borð við Liverpool, Aston Villa og Fulham, er á því að írska ríkisstjórnin hafi brugðist Heimi og hans lærisveinum.
Houghton, í samtali við Irish Mirror, rifjar upp hvernig ríkisstjórnin steig inn í aðstæður og neitaði að gefa landsliði Júgóslavíu vegabréfsáritun. Sá leikur átti að fara fram í júní árið 1999 en fór ekki fram fyrr en seinna um árið.
Núverandi ráðherrar í ríkisstjórn Írlands sem hafa íþróttamál á sinni könnu, Patrick O´Donovan og Charlie McConalogue, hafa báðir látið hafa það eftir sér að leikir Írlands við Ísrael eigi að fara fram.
„Ég hefði haldið að ríkisstjórnin myndi beita sér meira í þessu máli,“ segir Ray Houghton. „Þannig að ákvörðun varðandi þessa leiki gæti verið tekin á æðra stigi.“
Leikmenn og þjálfarateymi Írlands sitji nú í súpunni.
„Þeim er andskotans vandi á höndum.“