Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Andri Broddason skrifar 23. september 2026 10:30 Federico Higuain hefur verið látinn fara frá MLS-liðinu Columbus Crew Andrew Katsampes/Getty Images Federico Higuain, bróðir Gonzalo Higuain hefur verið rekinn frá MLS-félaginu Columbus Crew eftir að hafa sagt við kvenmannsdómara að fótbolti væri íþrótt fyrir karlmenn. Hann starfaði sem þjálfari varaliðsins hjá félaginu. Þegar atvikið gerðist var hann rekinn af velli og fékk tveggja leikja bann. Nú þarf hann ekki að hafa áhyggjur af leikbanninu þar sem hann starfar ekki lengur hjá Columbus Crew. Hann endar því langa dvöl sína hjá félaginu en hann var leikmaður þar í átta ár áður en hann varð þjálfari. BBC Sport greinir frá því að dómarasamtökum í Bandaríkjunum finnist bannið ekki nóg og að fá aðeins tveggja leikja bann fyrir þetta sé of lítið. Samtökin hafi birt færslu þar sem Higuain er ekki nefndur að nafni en atvikinu er lýst vel og óumdeilanlegt að verið sé að ræða um Higuain. „Karlkyns þjálfari beitti kvenkyns dómara líkamlegu ofbeldi og kynjamismunun. Hann kreisti höndina hennar og neitaði að sleppa eftir að hafa verið beðinn um það þrisvar. Eftir það fylgdu niðrandi athugasemdir um kyn dómarans.“ Samkvæmt færslu dómarasamtakana hafi Higuain sagt: „Ekki gleyma, þetta er íþrótt fyrir karlmenn.“ Færslan frá dómarasamtökunum endar á því að leggja áherslu á hvað hlutverk kvenna er mikilvægt fyrir íþróttina. „Konur gera öll stig leiksins betri. Þær ættu ekki að þola ógnun og niðrandi athugasemdir til þess að sanna það. Kvenkyns dómararnir [Í MLS-deildinni] hafa sannað sig á heimssviðinu og eiga þær skilið sömu virðingu og örugga vinnuumhverfi og aðrir dómarar njóta.“ Framkvæmdastjóri Columbus Crew tók málin í sínar eigin hendur og rak Higuain þar sem hann uppfyllti ekki kröfur sem félagið setur á þjálfara. Það væri í hag félagsins að Higuain myndi ekki starfa lengur hjá félaginu. Fótbolti Bandaríski fótboltinn Mest lesið Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Fótbolti Hvernig á að leysa varnarleikinn? Fótbolti Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Fótbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Flúði grjótkast í heimalandinu og vann silfur Sport Fleiri fréttir Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Sjá meira