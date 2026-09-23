Fótbolti

Higuain rekinn fyrir kynja­mis­rétti við dómara

Andri Broddason skrifar
Federico Higuain hefur verið látinn fara frá MLS-liðinu Columbus Crew
Federico Higuain hefur verið látinn fara frá MLS-liðinu Columbus Crew Andrew Katsampes/Getty Images

Federico Higuain, bróðir Gonzalo Higuain hefur verið rekinn frá MLS-félaginu Columbus Crew eftir að hafa sagt við kvenmannsdómara að fótbolti væri íþrótt fyrir karlmenn. Hann starfaði sem þjálfari varaliðsins hjá félaginu.

Þegar atvikið gerðist var hann rekinn af velli og fékk tveggja leikja bann. Nú þarf hann ekki að hafa áhyggjur af leikbanninu þar sem hann starfar ekki lengur hjá Columbus Crew. Hann endar því langa dvöl sína hjá félaginu en hann var leikmaður þar í átta ár áður en hann varð þjálfari.

BBC Sport greinir frá því að dómarasamtökum í Bandaríkjunum finnist bannið ekki nóg og að fá aðeins tveggja leikja bann fyrir þetta sé of lítið. Samtökin hafi birt færslu þar sem Higuain er ekki nefndur að nafni en atvikinu er lýst vel og óumdeilanlegt að verið sé að ræða um Higuain.

„Karlkyns þjálfari beitti kvenkyns dómara líkamlegu ofbeldi og kynjamismunun. Hann kreisti höndina hennar og neitaði að sleppa eftir að hafa verið beðinn um það þrisvar. Eftir það fylgdu niðrandi athugasemdir um kyn dómarans.“

Samkvæmt færslu dómarasamtakana hafi Higuain sagt: „Ekki gleyma, þetta er íþrótt fyrir karlmenn.“

Færslan frá dómarasamtökunum endar á því að leggja áherslu á hvað hlutverk kvenna er mikilvægt fyrir íþróttina.

„Konur gera öll stig leiksins betri. Þær ættu ekki að þola ógnun og niðrandi athugasemdir til þess að sanna það. Kvenkyns dómararnir [Í MLS-deildinni] hafa sannað sig á heimssviðinu og eiga þær skilið sömu virðingu og örugga vinnuumhverfi og aðrir dómarar njóta.“

Framkvæmdastjóri Columbus Crew tók málin í sínar eigin hendur og rak Higuain þar sem hann uppfyllti ekki kröfur sem félagið setur á þjálfara. Það væri í hag félagsins að Higuain myndi ekki starfa lengur hjá félaginu.

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