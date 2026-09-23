Fótbolti

Hvað er Onana að gera?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ýktasta sogskálameðferð sögunnar? Hún virðist hjálpa André Onana.
Ýktasta sogskálameðferð sögunnar? Hún virðist hjálpa André Onana. Getty/Skjáskot

André Onana, markvörður Trabzonspor, á láni frá Manchester United, undirgengst einhverja ýktustu sogskálameðferð sem sést hefur. Hann er nú að ná sér í landsleikjahléinu áður en keppni hefst að nýju í október.

Onana er utan landsliðshóps Kamerún líkt og hann hefur verið síðan í nóvember í fyrra vegna ósættis við stjórnendur knattspyrnusambandsins.

Hann getur því slakað á í Tyrklandi, hvar hann er lánsmaður hjá Trabzonspor frá Manchester United aðra leiktíðina í röð.

Hann birti í gær myndskeið í sögu sinni á Instagram af hreint ótrúlegri sogskálameðferð sem hann undirgengst þar sem bak hans er þakið af skálum. Auk sogskálanna er hann með fjölda kerta á bakinu einnig.

Um er að ræða meðferð sem nær langt aftur í tímann. Hún er talin draga úr vöðvaspennu, draga úr sársauka og auka blóðflæði.

Læknisfræðilegar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á takmörkuð áhrif meðferðarinnar.

Hún virðist þó hjálpa Onana sem hélt hreinu í fyrsta sinn á tímabilinu í 5-0 sigri Trabzonspor á Genclerbirligi síðustu helgi. Þar skoraði Mohamed Salah þrennu en þeir hafa orðnir miklir félagar eftir skipti Salah til Tyrklands í sumar.

Myndskeiðið sem Onana birti má sjá í spilaranum.

Tyrkneski boltinn

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