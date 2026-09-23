Hvað er Onana að gera?

André Onana, markvörður Trabzonspor, á láni frá Manchester United, undirgengst einhverja ýktustu sogskálameðferð sem sést hefur. Hann er nú að ná sér í landsleikjahléinu áður en keppni hefst að nýju í október.
Onana er utan landsliðshóps Kamerún líkt og hann hefur verið síðan í nóvember í fyrra vegna ósættis við stjórnendur knattspyrnusambandsins.
Hann getur því slakað á í Tyrklandi, hvar hann er lánsmaður hjá Trabzonspor frá Manchester United aðra leiktíðina í röð.
Hann birti í gær myndskeið í sögu sinni á Instagram af hreint ótrúlegri sogskálameðferð sem hann undirgengst þar sem bak hans er þakið af skálum. Auk sogskálanna er hann með fjölda kerta á bakinu einnig.
Goalkeeper Andre Onana had shared footage of himself undergoing intensive cupping therapy 😳🔥 pic.twitter.com/RhoZrvn6Ky— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 23, 2026
Goalkeeper Andre Onana had shared footage of himself undergoing intensive cupping therapy 😳🔥 pic.twitter.com/RhoZrvn6Ky
Um er að ræða meðferð sem nær langt aftur í tímann. Hún er talin draga úr vöðvaspennu, draga úr sársauka og auka blóðflæði.
Læknisfræðilegar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á takmörkuð áhrif meðferðarinnar.
Hún virðist þó hjálpa Onana sem hélt hreinu í fyrsta sinn á tímabilinu í 5-0 sigri Trabzonspor á Genclerbirligi síðustu helgi. Þar skoraði Mohamed Salah þrennu en þeir hafa orðnir miklir félagar eftir skipti Salah til Tyrklands í sumar.
Myndskeiðið sem Onana birti má sjá í spilaranum.