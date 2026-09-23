Fótbolti

Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands Vísir/Getty

Heimir Hallgrímsson segir öll þau sem standa að írska landsliðinu vera þakklát fyrir stuðninginn sem þau finna nú fyrir en mikil ólga ríkir fyrir komandi leiki liðsins gegn Ísrael í Þjóðadeild UEFA. 

Heimir sat fyrir svörum á blaðamannafundi í morgun en Írland hefur leik í Þjóðadeildinni á útivelli gegn Kósovó á morgun. 

Seinna í keppninni mætir Írland landsliði Ísrael í tveimur leikjum sem óánæja ríkir með að fari fram heima á Írlandi. 

Sjálfur hefur Heimir þurft að standa í miklum stormi eftir ummæli sem hann lét falla á blaðamannafundi í síðustu viku og féllu illa í kramið hjá Ísraelum sem kölluðu heimi „fáfróðan, hræsnara og heimskan.“

Landsliðsþjálfarinn hefur þó einnig fundið fyrir stuðningi líkt og lærisveinar hans í írska landsliðinu. Meðal annars frá forsætisráðherra Írlands. 

„Við erum þakklátir fyrir stuðninginn sem við finnum fyrir,“ sagði Heimir á blaðamannafundi í morgun. „Það sem ég sagði á síðasta blaðamannafundi hefur svolítið stolið fyrirsögnunum síðan þá. Það hefur kannski tekið athyglina frá því sem að skiptir mestu máli. Við erum að fara spila mikilvægan leik á móti Kósovó. Þetta var ekki tilgangurinn hjá mér og kannski ekki snjallt af mér að draga athyglina að mér á þennan hátt.“

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