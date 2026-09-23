Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Aron Guðmundsson skrifar 23. september 2026 09:43 Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands Vísir/Getty Heimir Hallgrímsson segir öll þau sem standa að írska landsliðinu vera þakklát fyrir stuðninginn sem þau finna nú fyrir en mikil ólga ríkir fyrir komandi leiki liðsins gegn Ísrael í Þjóðadeild UEFA. Heimir sat fyrir svörum á blaðamannafundi í morgun en Írland hefur leik í Þjóðadeildinni á útivelli gegn Kósovó á morgun. Heimir Hallgrimsson responds to Israeli comments on his genocide remarks'We're thankful for all the support,' he said. 'It was not the purpose and from a leadership point of view it was not clever from me, to take the attention like this.' pic.twitter.com/2cfuAZn8sV— RTÉ Sport (@RTEsport) September 23, 2026 Seinna í keppninni mætir Írland landsliði Ísrael í tveimur leikjum sem óánæja ríkir með að fari fram heima á Írlandi. Sjálfur hefur Heimir þurft að standa í miklum stormi eftir ummæli sem hann lét falla á blaðamannafundi í síðustu viku og féllu illa í kramið hjá Ísraelum sem kölluðu heimi „fáfróðan, hræsnara og heimskan.“ Landsliðsþjálfarinn hefur þó einnig fundið fyrir stuðningi líkt og lærisveinar hans í írska landsliðinu. Meðal annars frá forsætisráðherra Írlands. „Við erum þakklátir fyrir stuðninginn sem við finnum fyrir,“ sagði Heimir á blaðamannafundi í morgun. „Það sem ég sagði á síðasta blaðamannafundi hefur svolítið stolið fyrirsögnunum síðan þá. Það hefur kannski tekið athyglina frá því sem að skiptir mestu máli. Við erum að fara spila mikilvægan leik á móti Kósovó. Þetta var ekki tilgangurinn hjá mér og kannski ekki snjallt af mér að draga athyglina að mér á þennan hátt.“ Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Fótbolti Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Fótbolti Hvernig á að leysa varnarleikinn? Fótbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Flúði grjótkast í heimalandinu og vann silfur Sport Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Fótbolti Fleiri fréttir Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Sjá meira