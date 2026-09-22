Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Andri Broddason skrifar 22. september 2026 22:08 Heimir Hallgrímsson hefur stuðning forsætisráðherra Írlands. Getty/Seb Daly Forsætisráðherra Írlands segir að ísraelska knattspyrnusambandið ætti að taka athugasemdir sem sambandið gerði við Heimi Hallgrímsson til baka. Írland mætir Ísrael í B-deild Þjóðadeildarinnar og hefur sá leikur vakið mikla gagnrýni innan Írlands. Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska landsliðsins, sagði að írska landsliðið væri ekki að spila með Ísrael heldur gegn landinu og það myndi ekki hjálpa að draga liðið úr leik. Athugasemdir Heimis voru ekki vinsælar í Ísrael og birti ísraelska knattspyrnusambandið færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir var kallaður heimskur, fávís og hræsnari. Micheal Martin var spurður út í athugasemdir Heimis og stóð hann með írska landsliðsþjálfaranum í einu og öllu. Taoiseach Micheál Martin says comments from Israel’s Football Association about Ireland manager Heimir Hallgrímsson are “unacceptable” & “should be withdrawn”.The FA accused Hallgrímsson of “stupidity, ignorance & hypocrisy” for his use of the term genocide in relation to Gaza. pic.twitter.com/OHBFaxVchx— TheJournal Politics (@TJ_Politics) September 22, 2026 „Margar athugasemdir [ísraelska knattspyrnusambandsins] eru óásættanlegar og ættu að vera dregnar til baka,“ sagði Martin og vitnaði svo í orð Antonio Guterres, sem er aðalritari Sameinuðu þjóðanna, um átökin milli Gaza og Palestínu. „Guterres sagðist aldrei á sinni lífsleið hafa séð eins mikinn dauða og eyðileggingu og hann hefur orðið vitni að af hendi Ísraela í stríðinu á Gaza. Þjálfari okkar er að segja nákvæmlega það sama og Ísrael getur ekki haldið áfram að neita hlutunum sem heimurinn veit af.“ Leikurinn milli Ísrael og Írlands á að fara fram á heimavelli Ísrael en hann verður spilaður í Ungverjalandi þar sem Ísrael er ekki nógu öruggur staður til að halda landsleik samkvæmt UEFA. Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti „Stundum ertu með hálfvita sem þjálfara“ Sport Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Fótbolti Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Sjá meira