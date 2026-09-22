Fótbolti

For­sætis­ráð­herra Ír­lands styður at­huga­semdir Heimis

Andri Broddason skrifar
Heimir Hallgrímsson hefur stuðning forsætisráðherra Írlands.
Heimir Hallgrímsson hefur stuðning forsætisráðherra Írlands. Getty/Seb Daly

Forsætisráðherra Írlands segir að ísraelska knattspyrnusambandið ætti að taka athugasemdir sem sambandið gerði við Heimi Hallgrímsson til baka.

Írland mætir Ísrael í B-deild Þjóðadeildarinnar og hefur sá leikur vakið mikla gagnrýni innan Írlands. Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska landsliðsins, sagði að írska landsliðið væri ekki að spila með Ísrael heldur gegn landinu og það myndi ekki hjálpa að draga liðið úr leik.

Athugasemdir Heimis voru ekki vinsælar í Ísrael og birti ísraelska knattspyrnusambandið færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem Heimir var kallaður heimskur, fávís og hræsnari.

Micheal Martin var spurður út í athugasemdir Heimis og stóð hann með írska landsliðsþjálfaranum í einu og öllu.

„Margar athugasemdir [ísraelska knattspyrnusambandsins] eru óásættanlegar og ættu að vera dregnar til baka,“ sagði Martin og vitnaði svo í orð Antonio Guterres, sem er aðalritari Sameinuðu þjóðanna, um átökin milli Gaza og Palestínu.

„Guterres sagðist aldrei á sinni lífsleið hafa séð eins mikinn dauða og eyðileggingu og hann hefur orðið vitni að af hendi Ísraela í stríðinu á Gaza. Þjálfari okkar er að segja nákvæmlega það sama og Ísrael getur ekki haldið áfram að neita hlutunum sem heimurinn veit af.“

Leikurinn milli Ísrael og Írlands á að fara fram á heimavelli Ísrael en hann verður spilaður í Ungverjalandi þar sem Ísrael er ekki nógu öruggur staður til að halda landsleik samkvæmt UEFA.

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