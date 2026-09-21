Innlent

Tveir á vinnupalli sem hrundi

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Unnið er að því að taka vinnupallinn við Þingholtsstræti niður.
Unnið er að því að taka vinnupallinn við Þingholtsstræti niður. vísir/Anton

Tilkynnt var um vinnuslys í Þingholtsstræti í miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi í dag. Samkvæmt lögreglu hrundi vinnupallur við hús.

Ríkisútvarpið greindi fyrst frá en Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn, segir í samtali við fréttastofu að tveir hafi verið á vinnupallinum.

Vinnupallurinn við Þingholtsstræti.vísir/Anton

Samkvæmt slökkviliði féllu mennirnir um fjóra til sex metra. Þeir voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar en eru með minniháttar áverka. 

Lögreglan Vinnuslys

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