Maðurinn sem lést í hákarlaárás undan ströndum Ástralíu í vikunni hefur verið nafngreindur og nú hefur leyfi fyrir því að veiða og drepa hvítháfinn sem banaði honum verið gefið út. Enn er leitað að líki mannsins en málið hefur vakið mikla athygli enda umdeilt að gefa út svokallaða „catch-and-kill“ skipun þar sem hvítháfurinn er friðuð tegund.
Hinn 63 ára gamli Greg O´Neill lést í gærmorgun, þann 18. september, eftir að um 2,5 metra langur hvítháfur réðst á hann. Vitni lýstu því hvernig hann flengdist til í sjávarmálinu þegar hákarlinn reif hann til og frá en annar maður sem var á sundi ásamt O´Neill komst lífs af, er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Árásin átti sér stað á vinsælu Sorrento-baðströndinni norður af borginni Perth í Ástralíu en nærliggjandi strendur hafa verið lokaðar síðan í gærmorgun og hafa yfirvöld sagt að þær verði það áfram á meðan leit að hákarlinum stendur yfir.
Samkvæmt staðarmiðlim er um að ræða aðra hákarlaárásina á svæðinu í þessari viku og er þetta sú þriðja sem veldur dauðsfalli í ríkinu á þessu ári. Þá hafi atvikið endurvakið umræðu sem vaknar reglulega í Ástralíu og snýr að því hvernig tryggja megi öryggi strandgesta.
Í frétt BBC er vitnað í yfirlýsingu sem fjölskylda Gregs O'Neill sendi frá sér en þar skrifa þau að að þau séu harmi slegin vegna þessa hræðilega harmleiks.
„Greg elskaði hafið og var þekktur sem mikill sundmaður, íþróttaunnandi, duglegur starfsmaður og almennt örlátur og fyndinn maður.“
Það hafi þegar safnast mikið magn af blómvendi og kertum á vettvangi en fjöldi vitna hefur tjáð sig um þá hræðilegu sjón sem blasti við strandgestum.
Haft er eftir Jackie Jarvis, sjávarútvegsráðherra í Vestur-Ástralíu, að hún hefði tekið það „óvenjulega skref“ að gefa út skipunina um að það mætti veiða og drepa dýrið eftir að hákarlinn sást af lögreglunni á laugardagsmorgun.
Talið sé að þetta sé í fyrsta sinn í tíu ár sem slík skipun hafi verið gefin út á svæðinu en Jarvis hafi einnig greint frá því að notkun dróna og merkinga yrði aukin til að vernda strandgesti.
Kona var á sundi skammt frá landi á einni vinsælustu strönd Sydney í Ástralíu þegar gríðarstór hákarl réðst á hana en hún er nú í lífshættu. Íslendingur sem var á ströndinni þegar atvikið átti sér stað segist enn þá vera að meðtaka það, enda „eins og að vera stödd í einhverri kvikmynd“. Hún segir mikla umræðu hafa skapast meðal íbúa svæðisins en ótrúlegt þyki að hákarlinn hafi komist svona nálægt landi án þess að til hans sæist.