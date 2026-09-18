Erlent

Danskar F-35 lentu á Græn­landi í fyrsta sinn

Samúel Karl Ólason skrifar
Dönsk F-35 Lightning herþota á Kangerlussuaq-flugvellinum í Grænlandi. Tvær slíkar flugvélar hafa að undanförnu verið gerðar út frá Íslandi til að vakta lofthelgi Grænlands.
Dönsk F-35 Lightning herþota á Kangerlussuaq-flugvellinum í Grænlandi. Tvær slíkar flugvélar hafa að undanförnu verið gerðar út frá Íslandi til að vakta lofthelgi Grænlands. Rune Dyrholm/Danski herinn

Dönskum herþotum af gerðinni F-35 var á miðvikudaginn lent á Grænlandi í fyrsta sinn. Þar tóku flugmenn þeirra þátt í æfingum með flugmönnum frá Bandaríkjunum á F-16 og Kanada á F-18. Flugvélarnar eru gerðar út frá Keflavík um þessar mundir.

Þegar F-35 þotunum var flogið frá Íslandi til Grænlands fengu þær eldsneyti úr franskri eldsneytisvél yfir Íslandi, samkvæmt frétt á vef danska varnarmálaráðuneytisins. Áhöfn eftirlitsflugvélar Atlantshafsbandalagsins fylgdist svo með flugferðinni en herþotunum var einnig fylgt eftir af danskri Challenger-eftirlitsflugvél.

Bandarísku og kanadísku þotunum var flogið til Grænlands frá Goose Bay í Kanada.

Hér má sjá nokkr af þotunum. Í forgrunni er Dönsk F-35 Lightning herþota og fyrir aftan hana má sjá kanadíska F/A-18 Superhornet. Tvær kanadískar F-18 voru notaðar á æfinguum og fjórar bandarískar F-16.Rune Dyrholm/Danski herinn

Þó þetta hafi verið í fyrsta sinn sem dönskum F-35 herþotum var lent á Grænlandi hafa Danir oft gert F-16 þotur út frá Grænlandi í gegnum árin.

Varnarmálaráðuneytið danska birti í morgun myndband þar sem rætt var við einn af flugmönnum F-35 þotnanna, þar sem hann sagði frá æfingunum og hvernig þær voru framkvæmdar. Myndbandinu fylgir mikið af myndefni af flugvélunum á flugi.

Æfingarnar, sem kallast Operation Vanguard í Bandaríkjunum, eru liður í Arctic Sentry verkefni NATO, sem gengur út á að auka og bæta varnir bandalagsins á norðurslóðum. Verkefni þetta var sett á laggirnar eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, krafðist þess að NATO tæki aukna ábyrgð á vörnum norðurslóða.

Var það eftir að hann byrjaði að krefjast þess að Bandaríkin eignuðust Grænland á grunni þjóðaröryggis Bandaríkjanna og vegna meintrar ógnar frá Rússlandi og Kína.

Bandarískar F-16 herþotur á flugi yfir Grænlandi í fylgd KC-135 eldsneytisflugvélar fyrr í vikunni.Maj. David Brown/Flugher Bandaríkjanna

Undanfarnar tvær vikur hafa rúmlega fjögur hundruð hermenn frá ellefu aðildarríkjum NATO einnig tekið þátt í æfingum á jörðu niðri í suðurhluta Grænlands. Þær æfingar bera nafnið Arctic Shield og er ætlað að þjálfa hermenn við erfiðar aðstæður á norðurslóðum.

Hermenn frá ellefu aðildarríkjum NATO hafa átt í æfingum á sunnanverðu Grænlandi undanfarnar tvær vikur.Simon Elbeck/Danski herinn

Helsta markmið æfinganna er, samkvæmt danska varnarmálaráðuneytinu, að láta hermenn upplifa hversu erfitt það er að lifa af á norðurslóðum, við þessar erfiðu aðstæður.

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