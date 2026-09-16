Bandarískir hermenn notuðu allt að og um áttatíu háþróuð og rándýr flugskeyti til að verjast nýlegri árás Írana á herstöð í Jórdaníu. Íranir notuðu um tuttugu skotflaugar við árásina og sprengjur úr þeim náðu til jarðar. Enginn bandarískur hermaður lét lífið en herþotur og aðrar flugvélar urðu fyrir skaða.
Við árásina skutu Íranir skotflaugum að herstöðinni en það eru eldflaugar sem fara gífurlega hátt til himins og falla til jarðar á mjög miklum hraða. Á meðal þeirra voru nokkrar skotflaugar sem báru klasasprengjur en það þýðir að sprengjuoddar þeirra opnast yfir skotmarkinu og dreifa fleiri sprengjum.
Árásin á herstöðina í Jórdaníu var gerð á sama degi og Bandaríkjamenn réðust á nokkur írönsk olíuflutningaskip.
Sjá einnig: Réðust á fleiri olíuflutningaskip
Skotflaugunum reyndu Bandaríkjamenn að verjast með sextíu til sjötíu flugskeytum úr Patriot-loftvarnarkerfum og á annan tug flugskeyta úr Thaad-kerfi.
Heimildarmenn Wall Street Journal segja þetta samræmast heildarnotkun Bandaríkjamanna á flugskeytum í loftvarnarkerfi á einni viku á öðrum tímabilum í stríðinu gegn Íran.
Myndbönd náðust af árásinni.
Additional footage of tonight's massive Iranian ballistic missile attack on Muwaffaq Salti Airbase in Jordan via @kimhvik2. More than 60 PATRIOT interceptors were fired. Multiple Iranian cluster-munition MRBMs can be seen incoming. pic.twitter.com/XNMtW1s94h— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026
Additional footage of tonight's massive Iranian ballistic missile attack on Muwaffaq Salti Airbase in Jordan via @kimhvik2. More than 60 PATRIOT interceptors were fired. Multiple Iranian cluster-munition MRBMs can be seen incoming. pic.twitter.com/XNMtW1s94h
Árásin og það hvað hún kostaði Bandaríkjamenn þykir til marks um það hvernig árásir sem þessar geta kostað þann sem þarf að verjast þeim og hvernig Íranir hafa þróað árásir sínar til að kosta Bandaríkjamenn hvað mest af þessum dýrmætu flugskeytum.
Skortur er á þessum flugskeytum í heiminum en Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra í Mið-Austurlöndum hafa skotið gífurlegum fjölda gegn írönskum skotflaugum og hræódýrum drónum á árinu.
Í ágúst var til að mynda birt skýrsla þar sem áætlað var að áður en stríðið gegn Íran hófst í lok febrúar hefðu Bandaríkjamenn átt 2.330 flugskeyti í Patriot og 452 í Thaad. Í lok júlí var talið að þetta væri komið niður í 759-827 flugskeyti í Patriot og 234-278 í Thaad.
Hvert PAC-3 flugskeyti, sem notað eru í Patriot-kerfi, kostar um fjórar milljónir dala (fjórar milljónir dala eru 486 milljónir króna) í framleiðslu og getur farið vel yfir það, samkvæmt gögnum frá bandaríska hernum sem hafa litið dagsins ljós.
Hvert flugskeyti í Thaad-kerfin er talið kosta 12,7 milljónir dala (um einn og hálfan milljarð króna).
Ef við göngum út frá því að sjötíu PAC-3 og fimmtán Thaad-flugskeyti hafi verið notuð til að verjast árásinni er kostnaður við þær varnir um 470,5 milljónir dala, gróflega reiknað. Það samsvarar um 57,2 milljörðum króna.
Iranian missiles are targeting U.S. bases in Jordan. pic.twitter.com/x4NwvCt8Lg— Clash Report (@clashreport) September 8, 2026
Iranian missiles are targeting U.S. bases in Jordan. pic.twitter.com/x4NwvCt8Lg
WSJ vísar í yfirlýsingu frá Sean Parnell, talsmanni varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna, sem segir að allar fregnir af skotfæraskorti Bandaríkjanna séu rangar. Bandaríski herinn sé enn sá öflugasti í heiminum.
Íranir eru sagðir hafa grafið upp fjölda skotflauga úr byrgjum sem Bandaríkjamenn gerðu árásir á fyrr á árinu og eru byrjaðir að framleiða fleiri eldflaugar og dróna.
Lockheed Martin, sem framleiðir Patriot-flugskeyti, framleiddi 620 slík í fyrra en forsvarsmenn fyrirtækisins hafa sett það markmið að framleiða tvö þúsund á ári.
Mikil eftirspurn er eftir þessum flugskeytum en ráðamenn í Mið-Austurlöndum, í ríkjum sem hafa orðið fyrir árásum Írana, vilja ólmir koma höndum yfir fleiri. Það sama á við um Úkraínumenn og ríki Evrópu sem hafa sent stóran hluta flugskeyta sinna til Úkraínu á undanförnum árum.
Patriot-loftvarnarkerfi eru þau einu sem Úkraínumenn eiga sem geta skotið niður rússneskar skotflaugar.