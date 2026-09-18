Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Samúel Karl Ólason skrifar 18. september 2026 10:01 Meðlimir Húta á ferðinni í Sanaa, höfuðborg Jemen. AP Ráðamenn í Kína hafa sent skilaboð til ráðamanna í Íran og beðið klerkastjórnina um hjálp við að halda aftur af Hútum í Jemen. Það er eftir að ríkisstjórn Sádi-Arabíu, sem selur talsvert af olíu til Kína, bað Kínverja um aðstoð. Árásir Húta á olíuvinnsluinnviði í Sádi-Arabíu og lokun sunnanverðs Rauðahafs fyrir siglingum Sáda hafa komið verulega niður á getu konungsríkisins til að flytja olíu úr landi. Eftir að Hútar sóttu töluvert fram í vesturhluta Jemen og lögðu undir sig stóran hluta strandlengju landsins við Rauðahaf, leituðu Sádar til Kínverja, samkvæmt heimildum Reuters. Þessir landvinningar hafa gert Hútum mun auðveldara að stöðva olíuflutning Sáda um Rauðahaf og þá sérstaklega flutninga til Asíu. Hútar hafa einnig gert árásir á mikilvæga olíuleiðslu sem Sádar hafa notað til að flytja olíu að ströndum Rauðahafs. Sádar hafa einnig leitað til Pakistana eftir aðstoð við að þrýsta á Húta gegnum klerkastjórnina í Íran. Sjá einnig: Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Ráðamenn í Kína hafa opinberlega kallað eftir ró, viðræðum og því að opnað verði aftur fyrir frjálsar siglingar um bæði Hormússund og Rauðahaf. Heimildarmenn Reuters segja að í skilaboðum til klerkastjórnarinnar hafi Kínverjar þó gengið lengra, án þess þó að hóta Írönum einhverjum aðgerðum. Íranir eru sagðir hafa svarað á þá leið að stöðugleiki myndi ekki nást aftur á svæðinu fyrr en Bandaríkjamenn og Ísraelar létu af stríði þeirra gegn Íran. Heimildarmenn Reuters segja óljóst hvort Íranir ætli að koma til móts við Kínverja. Lang stærsti viðskiptavinur klerkastjórnarinnar Kína hefur um árabil verið það ríki sem Íran á í mestum viðskiptum við. Kínverjar kaupa til að mynda rúmlega áttatíu prósent af þeirri olíu sem Íranir flytja úr landi með skipum, en herkví Bandaríkjanna hefur alfarið komið í veg fyrir þá flutninga. Kínverjar kaupa einnig mikið magn af olíu af Sádum. Þetta tvennt gerir Kínverja bæði viðkvæma fyrir takmörkunum á olíuflutningum frá Mið-Austurlöndum og gefur þeim burði til að vera mjög áhrifamiklir gagnvart báðum ríkjum. Á undanförnum mánuðum er talið að Kínverjar hafi gengið töluvert á olíubirgðir sínar og hófu þeir nýverið á nýjan leik að reyna að kaupa mikið magn af olíu. Staðan á olíumörkuðum er þó verulega erfið. Íran Sádi-Arabía Kína Jemen Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Bensín og olía Hernaður Tengdar fréttir Hútar skutu niður herþotu Sáda Hútar í Jemen segjast hafa skotið niður herþotu frá Sádi-Arabíu í dag. Þá segjast þeir einnig hafa gert umfangsmiklar árásir á olíuinnviði í Sádi-Arabíu á sama tíma og Sádar hafa látið sprengjum rigna yfir Húta. 16. september 2026 15:38 Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni Sádi-Arabar hafa lokað einni mikilvægustu olíuleiðslu landsins eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð á. 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