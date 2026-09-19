Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fundaði með utanríkisráðherra Úkraínu í dag en sá síðarnefndi segist hafa lýst þakklæti á fundi sem hann átti með utanríkismálanefnd Alþingis. Þar hafi verið lögð áhersla á að styrkja samstarf ríkjanna. Einnig hafi verið rætt um þá alvarlegu stöðu sem skapast hefur á Svartahafi þar sem Rússar koma í veg fyrir kornútflutning Úkraínu með árásum á hafnir og flutningaskip.
Kemur þetta meðal annars fram á vegum Stjórnarráðsins og í færslu sem Andrii Sybiha, utanríkisráðherra Úkraínu, birti á miðlinum X um fundinn sem hann átti ásamt utanríkismálanefnd Alþingir. Þar skrifaði hann að sönnun fyrir þeirri samstöðu sem bæði stjórnar- og stjórnarandstöðuflokkar hafi sýnt í stuðningi sínum við Úkraínu sé stuðningsáætlun Alþingis fyrir Úkraínu, sem gildi til ársins 2028.
Þá greindi hann einnig frá því að hann hefði þakkað fyrir „stöðugar aðgerðir Alþingis til að draga Rússland til ábyrgðar, með samþykkt ályktana, þátttöku á alþjóðavettvangi og stuðningi við störf íslenskra stjórnvalda.“
Sybiha skrifaði einnig í færslunni um það að hann hafi lýst fyrir þingmönnunum hvernig núverandi aðstæður séu í Úkraínu og að þau hafi rætt næstu skref enda sé unnið að því sleitulaust að undirbúa Úkraínu fyrir veturinn.
„Ég þakkaði formanni nefndarinnar, Pawel Bartoszek, og öllum nefndarmönnum, sem og öllu þinginu og íslensku samfélagi, fyrir eindreginn stuðning við Úkraínu – stuðning sem sameinar alla. Við metum þessa samstöðu mikils, sem minnir okkur á að við erum ekki ein,“ stóð einnig í færslunni.
Á vef stjórnarráðsins var greint frá því sem fram fór á fundi Sybiha og Þorgerðar en þar segir að þau hafi rætt stöðu mála í Úkraínu í aðdraganda vetrar og áframhaldandi stuðning Íslands er lúti að varnartengdum stuðningi, efnahags- og mannúðaraðstoð, og þvingunaraðgerðum gagnvart Rússlandi.
Einnig hafi verið rætt um brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Þá var haft eftir Þorgerði að „hugur minn er sem fyrr hjá úkraínsku þjóðinni sem horfir fram á erfiðan vetur vegna gegndarlausra loftárása Rússa á almenna borgara og borgaralega innviði sem meðal annars sjá fjölskyldum landsins fyrir hita, rafmagni og vatni“.
Það hafi verið afar kærkomið að taka á móti Sybiha til að undirstrika enn á ný „órofa samstöðu Íslands með baráttu Úkraínu fyrir fullveldi sínu, frelsi og lýðræði og staðfastan stuðning okkar við varnarbaráttu þeirra gegn grimmilegu landvinningastríði Rússlands“.