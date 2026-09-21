Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Bjarki Sigurðsson skrifar 21. september 2026 08:52 Hildur Björnsdóttir á kosninganótt í maí. Vísir/Vilhelm Borgarráð hefur samþykkt tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra um að fela Sambandi íslenskra sveitarfélaga (SÍS) umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Samninganefnd verður þannig leyst undan störfum. Þá verður eignarhald og ábyrgð Jafnlaunastofu endurskoðað. Á fundi borgarráðs á fimmtudag lagði Hildur til að SÍS fengi umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd borgarinnar við stéttarfélög. Síðan 1989 hefur sérstök samninganefnd verið með umboðið en borgarstjóri skipar í hana. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar, þar á meðal við kennara og Félag íslenskra hljómlistarmanna. „Hagsmunir Reykjavíkurborgar liggja í þéttu og öflugu samstarfi á vettvangi kjaramála hins opinbera og með hliðsjón af þróun mála á opinberum vinnumarkaði, sér í lagi með þeirri þróun sem hefur orðið á umræðu og umgjörð á virðismati starfa hins opinbera, er fullt tilefni til þess að endurskoða sérkjarasamningsstefnu Reykjavíkurborgar,“ segir í minnisblaði Lóu Birnu Birgisdóttur, sviðsstjóra mannauðs- og starfsumhverfissviðs, sem fylgdi tillögu Hildar. Með sameiginlegri kjarasamningsgerð megi styrkja samningsstöðu sveitarfélaganna. Vilja ekki eiga Jafnlaunastofu Hildur leggur einnig til að sameiginlegt eignarhald og ábyrgð á Jafnlaunastofu verði endurskoðað. Félagið hefur fengið jöfn framlög frá Reykjavíkurborg og SÍS og er hlutverk félagsins meðal annars að hafa umsjón með rekstri verkefnastofu starfsmats. Sé SÍS með umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd borgarinnar sé það úrelt fyrirkomulag að borgin sé eigandi félagsins. Greiðslur til fulltrúa í samningsnefnd og vegna starfa formanns og varaformanns á skrifstofu kjaramála nema 58,8 milljónum á ári og rekstur Jafnlaunastofu kostar borgina 55,5 milljónir. Áætlað samningsgjald sé 48,4 milljónir og þannig sparist tæpar 66 milljónir á ári Lýðræðishalli og stefnuleysi Tillagan var samþykkt með fimm atkvæðum Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks. Pétur Marteinsson og Skúli Helgason, fulltrúar Samfylkingar, greiddu hins vegar atkvæði gegn tillögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigin starfsfólks. „Að stærsti atvinnurekandinn á sveitarstjórnarstiginu ætli að afhenda kjarasamningsumboð sitt í heild sinni til hagsmunasamtaka úti í bæ, í stað þess að leiða slíkar viðræður og bera ábyrgð gagnvart vinnandi fólki í borginni, lýsir ákveðnum lýðræðishalla og stefnuleysi. Það er sjálfsögð viðleitni að leita leiða til að hagræða og spara í útgjöldum borgarinnar og hér er boðuð hagræðing upp á 65 m.kr. Það er vel en sá sparnaður yrði skammgóður vermir ef hann leiðir til þess að borgin fórni meiri hagsmunum við kjarasamningsborð í framtíðinni,“ segir í bókun þeirra. Firri sig ábyrgð Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, er áheyrnarfulltrúi í ráðinu og bókaði einnig gegn tillögunni. „Fulltrúi Vinstrisins mótmælir þessari tillögu og telur að Reykjavíkurborg eigi sjálf að sinna kjarasamningsgerð og bera ábyrgð gagnvart fólkinu sem vinnur fyrir hana í stað þess að færa ákvarðanatöku frá borginni og firra sig þannig pólitískri ábyrgð,“ segir í bókun hennar. Málið fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar. Í fyrrnefndu minnisblaði sviðsstjóra mannauðs- og starfsumhverfissviðs er gert ráð fyrir að SÍS fái umboð 1. október næstkomandi og því eru allar líkur á að málið verði lagt fyrir borgarstjórn á næsta fundi hennar. Kjaramál Reykjavík Borgarstjórn Sveitarstjórnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Erlent Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Innlent Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Erlent Fleiri fréttir Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Menntakerfið, útlendingamál og hallalaus fjárlög í Sprengisandi Tuttugu lögðu ólöglega Brutust inn hjá fyrirtæki Skipuleggur eigin jarðarför Eldur í bíl í Heiðmörk Mátti ekki binda nautin í tvo mánuði fyrir slátrun Fluttur á lögreglustöð til að sanna hver hann væri Engin hamsatólg í boði með skötunni nema einhver taki við framleiðslunni Íslandsferð með meintri hjákonu dró dilk á eftir sér Sjá meira