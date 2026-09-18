Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Freyja Þórisdóttir skrifar 18. september 2026 21:42 Donald Trump hreykir sér af því að hafa þorað því sem síðustu Bandaríkjaforsetar höfðu ekki kjark til þess að gera: ná yfirráðum á öryggismálum á Grænlandi. AP/Luis M. Alvarez Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið frá sér tilkynningu þar sem hann segir Danmörku og Bandaríkin hafa gert samning um Grænland. Með honum hafi Danir veitt Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi til frambúðar. Þegar í stað verði hafist handa við að koma á fót töluverðri viðveru Bandaríkjahers á Grænlandi. Í færslunni sem hann birti á miðlinum Truth Social segist hann hafa náð að vinna með ráðamönnum í Danmörku til að tryggja að Bandaríkin muni að eilífu hafa fulla getu til að gera það sem nauðsynlegt er á Grænlandi til að tryggja og verja öryggi Grænlands. „Þar að auki getur enginn andstæðingur Bandaríkjanna héðan í frá nokkurn tíma haft herstöð á Grænlandi,“ skrifar hann einnig í færslunni. Þar segir hann samninginn uppfylla að fullu öll þau áhyggjuefni sem Bandaríkjamenn hafi haft. „Við munum þegar í stað hefja ferlið við að koma á fót mikilli hernaðarviðveru á viðkomandi svæði á Grænlandi, þar sem mörg hentug svæði eru. Við munum vinna með íbúum Grænlands að þróun og uppbyggingu,“ skrifar hann. Lausnin sé góð fyrir bæði Danmörku, Grænland, Bandaríkin og alla bandamenn landanna. Fréttin verður uppfærð. Grænland Bandaríkin Mest lesið Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Innlent Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Sundþjálfari KR með hníf á lofti fyrir lykilfund sundfólks Innlent Játar innbrot í búin Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent „Ég þekkti strax höfuðið á henni úr fjarska“ Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent KR-ingar harma sundátökin: „Mikilvægt að við hlúum hvert að öðru“ Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Fleiri fréttir Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Sjá meira