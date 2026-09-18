Erlent

Banda­ríkin hafi samið við Dan­mörku um Græn­land

Freyja Þórisdóttir skrifar
Donald Trump hreykir sér af því að hafa þorað því sem síðustu Bandaríkjaforsetar höfðu ekki kjark til þess að gera: ná yfirráðum á öryggismálum á Grænlandi.
Donald Trump hreykir sér af því að hafa þorað því sem síðustu Bandaríkjaforsetar höfðu ekki kjark til þess að gera: ná yfirráðum á öryggismálum á Grænlandi. AP/Luis M. Alvarez

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið frá sér tilkynningu þar sem hann segir Danmörku og Bandaríkin hafa gert samning um Grænland. Með honum hafi Danir veitt Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi til frambúðar. Þegar í stað verði hafist handa við að koma á fót töluverðri viðveru Bandaríkjahers á Grænlandi.

Í færslunni sem hann birti á miðlinum Truth Social segist hann hafa náð að vinna með ráðamönnum í Danmörku til að tryggja að Bandaríkin muni að eilífu hafa fulla getu til að gera það sem nauðsynlegt er á Grænlandi til að tryggja og verja öryggi Grænlands.

„Þar að auki getur enginn andstæðingur Bandaríkjanna héðan í frá nokkurn tíma haft herstöð á Grænlandi,“ skrifar hann einnig í færslunni. Þar segir hann samninginn uppfylla að fullu öll þau áhyggjuefni sem Bandaríkjamenn hafi haft.

„Við munum þegar í stað hefja ferlið við að koma á fót mikilli hernaðarviðveru á viðkomandi svæði á Grænlandi, þar sem mörg hentug svæði eru. Við munum vinna með íbúum Grænlands að þróun og uppbyggingu,“ skrifar hann.

Lausnin sé góð fyrir bæði Danmörku, Grænland, Bandaríkin og alla bandamenn landanna.

Fréttin verður uppfærð.

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