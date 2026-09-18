Norðmenn vilja nútímavæða og efla eftirlit með EES-samningnum og segir Espen Barth Eide utanríkisráðherra Noregs að breytingarnar verði þær stærstu síðan samningurinn var innleiddur árið 1994. Ástæðan er breyttur heimur. Ráðherrann kynnti áherslubreytingarnar í dag á blaðamannafundi ásamt Cecilie Myrseth atvinnuvegaráðherra Noregs.
„Þetta er stærsta breytingin og nútímavæðing okkar vinnuhátta þegar kemur að EES-málum síðan 1994, það er að segja síðan EES varð til,“ sagði Eide, að því er fram kemur í umfjöllun norska miðilsins TV2. Hann segir vinnuna fela í sér fjórar megináherslur, að Norðmenn rýni fyrr í lagasetningar á vegum Evrópusambandsins, skýrari forgangsröðun, aukinni skilvirkni í stjórnsýslu og aukinnar stafrænnar væðingar samningsins. Þá á að auka eftirfylgni með reglugerðum ESB sem gætu fallið undir EES en hafa ekki verið teknar upp í samningnum.
Þá vill norska ríkisstjórnin koma á fót kerfi sem tryggir aðkomu Norðmanna að reglusetningu þegar vinna við hana hefst, en ekki einungis eftir að hún hefur tekið gildi í Evrópusambandinu, líkt og eigi við í dag.
„Hingað til hefur umræða um hugsanlegar aðlaganir hafist á tímapunkti þegar ferlum ESB er löngu lokið og þegar möguleikar til áhrifa og breytinga eru í lágmarki því vinnu ESB er þá lokið. Það er miklu snjallara að koma inn á fyrri stigum,“ hefur TV2 eftir norska utanríkisráðherranum.
Utanríkisráðherrann segir að ástæðan fyrir breytingunum sé breytt staða í alþjóðamálum. Samningurinn frá 1994 hafi verið búinn til fyrir annan heim.
„Við lifum í mun hættulegri og kröfuharðari heimi. Margt af því sem við gátum tekið sem sjálfsögðum hlut árið 1994 er ekki lengur hægt að taka sem sjálfsögðum hlut,“ segir ráðherrann. Hann segir Noregur í erfiðri stöðu í slíkum heimi.
TV2 hefur eftir honum að EES-samningurinn sé mikivægasti samningur Noregs. Breytingarnar séu gerðar með það í huga að standa vörð um norska hagsmuni. Hann segir núverandi ferli við innleiðingu reglugerða í EES-samninginn ekki gæta norskra hagsmuna nægilega vel.
Þá kemur fram í umfjöllun miðilsins að nefnd á vegum norska þingsins hafi lagt til að norska ríkisstjórnin hafi samráð mun fyrr við þingið bæði fyrir og eftir að reglugerðir eru samþykktar af ESB. Þá segir að nýlega hafi þingið samþykkt að gerð sé svokölluð „nágrannakönnun“ á nýjum ESB-reglum, það er samanburður á framkvæmd reglanna í öðrum löndum, sérstaklega á Norðurlöndunum.