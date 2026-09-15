Erlent

Lýsti yfir sam­komu­lagi sem lá ekki fyrir

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump lýsti í gær yfir samkomulagi á milli þeirra Vladimírs Pútín og Vólódímírs Selenskí, sem virðist ekki hafa legið fyrir.
Donald Trump lýsti í gær yfir samkomulagi á milli þeirra Vladimírs Pútín og Vólódímírs Selenskí, sem virðist ekki hafa legið fyrir. AP

Bæði Rússar og Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á innviði hvor annars. Er það eftir að Donald Trump staðhæfði að ráðamenn í báðum ríkjum hefðu samþykkt að hætta árásum á orkuinnviði. Ekkert samkomulag virðist hafa verið í höfn þegar Bandaríkjaforseti lýsti þessu yfir.

Úkraínumenn gerðu drónaárás á olíuvinnslu í Syzran-olíuvinnsluna í Samarahéraði Rússlands. Það er nokkuð stór olíuvinnsla og segja Úkraínumenn að hún sé meðal annars notuð til að framleiða eldsneyti fyrir rússneska herinn.

Þá gerðu Úkraínumenn einnig árás á drónaverksmiðjur í Taganrog og í Oryol, auk skotmarka á Svartahafi, samkvæmt Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu.

Rússar gerðu á sama tíma árásir á vöruskemmur, lestarinnviði í vesturhluta Úkraínu og á hafnarinnviði í suðurhluta landsins, samkvæmt RIA-fréttaveitunni.

Í gær lýsti Donald Trump, Bandaríkjaforseti, því yfir að ráðamenn í bæði Kænugarði og Moskvu hefðu samþykkt að ráðast ekki á orkuinnviði hvors annars.

Áður hafði hann haldið því fram að hærra olíuverð væri vegna Úkraínustríðsins og árása Úkraínumanna á olíuvinnslur í Rússlandi en ekki vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran og meðfylgjandi takmarkana á flutningi olíuafurða frá Mið-Austurlöndum.

Sjá einnig: Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um

Það er rangt hjá Trump. Úkraínumenn hófu árásir á rússneskar olíuvinnslur í nóvember í fyrra og í kjölfarið virðist sem olíuverð hafi lækkað lítillega. Þegar stríð Bandaríkjanna gegn Íran hófst í febrúar tók heimsverðið mikinn kipp upp á við. Rússar bönnuðu ekki allan útflutning á díselolíu fyrr en í júlí á þessu ári. Áður höfðu verið settar minni takmarkanir á sölu díselolíu úr landi.

Hvorki Rússar né Úkraínumenn staðfestu að samkomulag hefði náðst en Úkraínumenn hafa um langt skeið boðið Rússum sambærilegt hlé á árásum. Selenskí sagði í gær að um tillögu væri að ræða en ekki samkomulag en hann sagðist einnig efast verulega um að Rússar myndu standa við slíkt samkomulag, ef það myndi nást.

Blaðamaður Financial Times í Kænugarði segir að Trump hafi farið fram úr sér í gær. Embættismenn sem hafa komið að viðræðunum milli Bandaríkjamanna, Rússa og Úkraínumanna sögðu honum að hlé á árásum á orkuinnviði hefði verið til umræðu um nokkuð skeið. Ekkert samkomulag hefði þó náðst.

Dmitrí Peskóv, talsmaður Pútíns, sagði í morgun að hugmyndin um hlé á árásum á orkuinnviði væri góð. Verið væri að tala við Bandaríkjamenn um hana. Hann sagði þó einnig að rétta leiðin til að lækka olíuverð væri að fella niður allar refsiaðgerðir sem Rússar hafa verið beittir vegna innrásarinnar í Úkraínu.

Hann sagði að framleiðsla olíuafurða væri ekki stóra vandamálið heldur flutningur þeirra. Rússar hafa á undanförnum árum notað fjölda olíuflutningaskipa í svokölluðum „skuggaflota“ til að komast hjá refsiaðgerðum.

Sjá einnig: Svona virkar „skuggaflotinn“

Þá sagði Peskóv að Úkraínumenn væru ekki líklegir til að tryggja öryggi olíuflutningaskipa. Ekki eingöngu rússneskra skipa heldur allra skipa.

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