Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Kjartan Kjartansson skrifar 18. september 2026 10:49 Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, (t.v.) telur að Nooshi Dadgostar (t.h.) og Vinstriflokknum hafi tekist vel að virkja atkvæði „íslamista“. Foreldrar Dadgostar voru íranskir flóttamenn. Vísir/EPA Leiðtogi fjarhægriflokksins Svíþjóðardemókrata heldur því fram að velgengni Vinstriflokksins í þingkosningum um síðustu helgi hafi verið vegna „íslamista“. Svíþjóðardemókratar töpuðu fylgi í fyrsta skipti. Vinstriflokkur Nooshi Dadgostar bætti við sig sex þingmönnum í kosningunum í Svíþjóð á sunnudag. Stjórnarandstöðuflokkarnir unnu nauman meirihluta þingsæta en óljóst er hvort þeim auðnist að mynda ríkisstjórn saman. Svíþjóðardemókratar, sem voru næststærsti flokkurinn á síðasta þingi og vörðu minnihlutastjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra falli, töpuðu aftur á móti ellefu þingmönnum á sama tíma og stjórnarflokkarnir bættu lítillega við sig. Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, virðist ekki taka ósigrinum vel. Í fyrstu opinberu ummælum sínum eftir að kosningaúrslitin urðu endanlega ljós í gær sagði hann að aðeins íslamistar gætu skýrt fylgnisaukningu Vinstriflokksins. „Engin venjuleg manneskja kýs flokk eins og þennan,“ hefur sænska ríkisútvarpið eftir Åkesson. Hann telur að Svíþjóðardemókratar kunni að hafa tapað atkvæðum til annarra flokka sem náðu ekki mönnum inn á þing. Öðru máli gegni um vinstriflokkana. „Það eru sterkar vísbendingar um að Vinstriflokknum og jafnaðarmönnum hafi tekist vel að virkja íslamistakjósendur sem gátu áður kosið aðra flokka,“ fullyrti Åkesson. Dæmigert fyrir orðræðu Svíþjóðardemókrata Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins, segir ummæli Åkesson lýsandi fyrir orðræðu flokks hans og viðhorf hans til fólks. „Lýðræðið snýst um að fólk sé allt jafn mikils virði. Ein manneskja, eitt atkvæði. Við erum öll jafn mikils virði. Að efast um atkvæði sumra borgara er það sama og að efast um mannlega reisn þeirra,“ sagði Andersson. Þetta eru ekki fyrstu framandlegu skýringar fulltrúa Svíþjóðardemókrata, sem eiga uppruna sinn að rekja til nýnasistahreyfingar, á kosningaúrslitunum. Einn þeirra sagði í vikunni að 200.000 nýir ríkisborgarar í Svíþjóð hafi ráðið úrslitum og hélt því fram að vinstrimenn reyndu vísvitandi að fjölga kjósendum af erlendum uppruna til þess að bæta sigurlíkur sínar í kosningum. Vandræðagangur Vinstriflokksins í aðdraganda kosninga virðist ekki hafa haft slæm áhrif á gengi hans í kosningunum. Töluvert var um hreinsanir á frambjóðendum á listum flokksins eftir að vafasöm ummæli þeirra voru grafin upp í kosningabaráttunni, þar á meðal lof um Vladímír Pútín Rússlandsforseta og um Hamas-samtökin palestínsku. Svíþjóð Þingkosningar í Svíþjóð Trúmál Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Fundað í flugvirkjadeilu Innlent Fleiri fréttir Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Sjá meira