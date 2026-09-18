Erlent

Segir „íslam­ista“ skýra vel­gengni vinstri­manna

Kjartan Kjartansson skrifar
Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, (t.v.) telur að Nooshi Dadgostar (t.h.) og Vinstriflokknum hafi tekist vel að virkja atkvæði „íslamista“. Foreldrar Dadgostar voru íranskir flóttamenn.
Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, (t.v.) telur að Nooshi Dadgostar (t.h.) og Vinstriflokknum hafi tekist vel að virkja atkvæði „íslamista“. Foreldrar Dadgostar voru íranskir flóttamenn. Vísir/EPA

Leiðtogi fjarhægriflokksins Svíþjóðardemókrata heldur því fram að velgengni Vinstriflokksins í þingkosningum um síðustu helgi hafi verið vegna „íslamista“. Svíþjóðardemókratar töpuðu fylgi í fyrsta skipti.

Vinstriflokkur Nooshi Dadgostar bætti við sig sex þingmönnum í kosningunum í Svíþjóð á sunnudag. Stjórnarandstöðuflokkarnir unnu nauman meirihluta þingsæta en óljóst er hvort þeim auðnist að mynda ríkisstjórn saman.

Svíþjóðardemókratar, sem voru næststærsti flokkurinn á síðasta þingi og vörðu minnihlutastjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra falli, töpuðu aftur á móti ellefu þingmönnum á sama tíma og stjórnarflokkarnir bættu lítillega við sig.

Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, virðist ekki taka ósigrinum vel. Í fyrstu opinberu ummælum sínum eftir að kosningaúrslitin urðu endanlega ljós í gær sagði hann að aðeins íslamistar gætu skýrt fylgnisaukningu Vinstriflokksins.

„Engin venjuleg manneskja kýs flokk eins og þennan,“ hefur sænska ríkisútvarpið eftir Åkesson.

Hann telur að Svíþjóðardemókratar kunni að hafa tapað atkvæðum til annarra flokka sem náðu ekki mönnum inn á þing. Öðru máli gegni um vinstriflokkana.

„Það eru sterkar vísbendingar um að Vinstriflokknum og jafnaðarmönnum hafi tekist vel að virkja íslamistakjósendur sem gátu áður kosið aðra flokka,“ fullyrti Åkesson.

Dæmigert fyrir orðræðu Svíþjóðardemókrata

Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins, segir ummæli Åkesson lýsandi fyrir orðræðu flokks hans og viðhorf hans til fólks.

„Lýðræðið snýst um að fólk sé allt jafn mikils virði. Ein manneskja, eitt atkvæði. Við erum öll jafn mikils virði. Að efast um atkvæði sumra borgara er það sama og að efast um mannlega reisn þeirra,“ sagði Andersson.

Þetta eru ekki fyrstu framandlegu skýringar fulltrúa Svíþjóðardemókrata, sem eiga uppruna sinn að rekja til nýnasistahreyfingar, á kosningaúrslitunum. Einn þeirra sagði í vikunni að 200.000 nýir ríkisborgarar í Svíþjóð hafi ráðið úrslitum og hélt því fram að vinstrimenn reyndu vísvitandi að fjölga kjósendum af erlendum uppruna til þess að bæta sigurlíkur sínar í kosningum.

Vandræðagangur Vinstriflokksins í aðdraganda kosninga virðist ekki hafa haft slæm áhrif á gengi hans í kosningunum. Töluvert var um hreinsanir á frambjóðendum á listum flokksins eftir að vafasöm ummæli þeirra voru grafin upp í kosningabaráttunni, þar á meðal lof um Vladímír Pútín Rússlandsforseta og um Hamas-samtökin palestínsku.

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